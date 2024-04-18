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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في ذكراها.. قصة عزيزة حلمي المأساوية بعد وفاة ابنها

عزيزة حلمي
عزيزة حلمي

تحل اليوم الخميس 18 أبريل، ذكرى وفاة الفنانة عزيزة حلمي، والتى ولدت في 6 يونيو عام 1926، ورحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم عام 1929، عن عمر يناهز الـ 64 عاما.

 

مشوار عزيزة حلمي

ولدت الفنانة عزيزة حلمي فى الزقازيق بمحافظة الشرقية مصر. 

واشتهرت عزيزة حلمي بتقديم دور الأم الحنونة، حيث أبدعت فى هذه الشخصية فى العديد من أفلام الزمن الجميل.

وقدمت عزيزة طوال مشوارها الفني ما يقرب من 200 عمل فني متنوع ما بين فيلم سينمائى أو عمل مسرحية أو إذاعي.

 

حياة عزيزة حلمي

تزوجت عزيزة حلمي، من الكاتب الروائي على الزرقاني ورزقا بولد توفى بسبب وعكة صحية شديدة وعاشت بعدها حياة مأسوية.

 

عزيزة حلمي وفردوس محمد 

وكانت عزيزة حلمي على علاقة طيبة فى بداية مشوارها الفني بالفنانة فردوس محمد، وأيضا زينب صدقي، وهما اللذان  قدماها للمخرج أحمد بدرخان الذي أسند إليها دوراً في فيلم “قلبي يا أبي” مع محمد فوزي ونور الهدى عام 1947.

 

آخر أعمال عزيزةحلمي  

وقدمت عزيزة حلمي على مدار مشوارها الفني العديد من الأفلام المميزة، ومنها “ظلموني الناس” و"المتمردة" و"أول حب" و"فارس بنى حمدان" و"الشيماء" و"حبي الأول والأخير" و"الوسادة الخالية" و"كأس العذاب" و"البيت السعيد" و"أيامنا الحلوة"، وكان آخر عمل لها فى السينما فيلم بعنوان “خادمة ولكن”.

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