انتداب المعمل الجنائي لكشف أسباب حريق محل منظفات ببنها

أمرت جهات التحقيق في القليوبية بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق الذي اندلع داخل محل لبيع المنظفات بمنطقة عزبة السوق بمدينة بنها، لبيان أسباب نشوبه وحصر الخسائر الناتجة عنه، كما كلفت أجهزة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.



وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد نجحت في السيطرة على الحريق فور تلقي البلاغ، حيث انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط المكان لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة.

وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق بالكامل دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث.