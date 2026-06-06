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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار بالمخدرات في أبورديس

محكمة جنوب سيناء
محكمة جنوب سيناء
ايمن محمد

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة أبورديس.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد عزت، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

وتعود أحداث القضية إلى 28 يناير 2026، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمدينة أبورديس معلومات تفيد بقيام المتهم «رضا. ا. ع. ع» (41 عامًا)، عامل ومقيم بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، بالاتجار في المواد المخدرة، واتخاذ المقاهي والميادين والطرقات العامة أماكن لممارسة نشاطه الإجرامي.

وبإجراء التحريات، تبينت صحة المعلومات، كما كشفت عن سبق اتهام المتهم في قضيتين تتعلقان بالمخدرات بمركز أبوكبير. وعقب استصدار إذن من جهات التحقيق، تم إعداد كمين أمني بالقرب من محل إقامته المؤقت بمدينة أبورديس.

وخلال تنفيذ الكمين، رصدت القوات المتهم أثناء عرضه قطعة يُشتبه في كونها مادة مخدرة على أحد مستقلي سيارة توقفت بجواره، إلا أن قائد السيارة فر هاربًا فور استشعاره وجود القوات. وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على حقيبة خضراء اللون تحتوي على 100 قطعة من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى هاتف محمول ومبلغ مالي قدره 330 جنيهًا.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، واعترف بأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرامي، وأن الهاتف المحمول كان يستخدمه في التواصل مع عملائه.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 30 لسنة 2026 جنح أبورديس، وبعرض المتهم على جهات التحقيق، تقرر حبسه احتياطيًا، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لفحصها، مع إيداع المبلغ المالي المضبوط خزينة المحكمة.

وأكد تقرير المعمل الكيماوي أن المادة المضبوطة هي مخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول للمواد المخدرة. وعقب استكمال التحقيقات، أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه.

جنوب سيناء جنايات مخدرات حبس أبورديس

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