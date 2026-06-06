تطبيق القانون بكل حزم.. إزالة بناء مخالف في هضبة الأهرام| صور

قادت الأجهزة التنفيذية بحي الهرم في محافظة الجيزة، حملة مكبرة أسفرت عن إزالة تعديات بالبناء المخالف في منطقة هضبة الأهرام، وذلك في إطار فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين.

جاءت هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بضرورة رصد كافة المخالفات وإزالتها في المهد، وعدم السماح بأي تجاوزات في أعمال البناء داخل نطاق المحافظة.

أشرف على الحملة ميدانياً اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، وبحضور نائبي قطاع الهضبة أحمد غنيم و أحمد عبد الفتاح، بالإضافة إلى المهندس محمد صفوت، مدير التنظيم بالحي.

ونجحت الحملة في تحديد عقار قام بالشروع في بناء وتعلية دوار مخالف بدون ترخيص، وتم التنفيذ الفوري بإزالة أعمدة الدور الخامس فوق الأرضي بالكامل، والتي تم إنشاؤها بالمخالفة للقانون والاشتراطات البنائية بالمنطقة.

وتم التحفظ على المعدات ومواد البناء المستخدمة في الموقع، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه صاحب العقار المخالف.

وأكد حي الهرم، أن هناك تعليمات مشددة لجميع الإدارات الميدانية والمتابعة بالمرور الدوري على مدار اليوم، لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائي، والتعامل معها فوراً بالإزالة الوجوبية.