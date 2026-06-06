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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني : الدولة تتحرك بخطى ثابتة لبناء منظومة صحية رقمية متكاملة للجمهورية الجديدة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
محمد الشعراوي

أشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإسراع في ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل ودعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل المنشآت الطبية، مؤكدا أن هذه الخطوات تعكس رؤية الدولة لبناء قطاع صحي حديث يعتمد على التكنولوجيا والمعايير العالمية.

وأكد عبد الحميد في تصريحات خاصة أن القيادة السياسية تولي اهتمام غير مسبوق بملف الصحة، باعتباره أحد أهم ملفات الأمن القومي، مشيرا إلى أن تطوير المستشفيات والمدن الطبية وإنشاء مراكز التدريب والمحاكاة الطبية يسهم في رفع كفاءة الخدمة الصحية وتأهيل الكوادر الطبية المصرية بأحدث الوسائل العلمية.

 إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي سيحقق طفرة كبيرة في تشخيص الأمراض وإدارة البيانات الصحية، فضلا عن دعم اتخاذ القرار الطبي وتقليل نسب الأخطاء، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح عبد الحميد أن اهتمام الدولة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والشركات العالمية في تنفيذ المشروعات الصحية يؤكد رغبة مصر في جذب الاستثمارات النوعية وتوطين الصناعات الطبية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرات القطاع الصحي المصري.

وأشار النائب إلى أن مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية بالعاصمة الجديدة يمثل نقلة حضارية كبيرة في مجال التعليم الطبي والبحث العلمي، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي متقدم في مجالات العلاج والتدريب والبحث الطبي.

واختتم تامر عبد الحميد تصريحاته بالتأكيد على أن ما تشهده مصر من تطوير شامل في القطاع الصحي يؤكد نجاح رؤية الجمهورية الجديدة، وقدرة الدولة على توفير خدمات طبية متطورة وآمنة تليق بالمواطن المصري وتواكب التطورات العالمية الحديثة.

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