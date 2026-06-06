برلماني: دعم الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي يعكس رؤية مستقبلية لبناء منظومة علاجية متطورة

أكد النائب نبيل العطار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل المنشآت الصحية تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، بما يواكب أحدث النظم العالمية في تقديم الخدمات الطبية.

وأوضح العطار في تصريحات خاصة أن الدولة قطعت شوط كبير خلال السنوات الماضية في ملف تطوير القطاع الصحي، سواء من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل أو إنشاء المدن الطبية والمستشفيات الحديثة، مشيرا إلى أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي سيحدث نقلة نوعية في سرعة التشخيص ودقة تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.

ميكنة المنظومة الصحية

وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن اهتمام القيادة السياسية بميكنة المنظومة الصحية يعكس حرص الدولة على بناء قاعدة بيانات طبية دقيقة ومتكاملة، تساعد في تحسين كفاءة التشغيل وترشيد الإنفاق وضمان وصول الخدمة الصحية بجودة عالية إلى جميع المواطنين بمختلف المحافظات.

تطبيقات التكنولوجيا الحديثة داخل المستشفيات

وأشار العطار إلى أن دعم تطبيقات التكنولوجيا الحديثة داخل المستشفيات سيسهم أيضا في تخفيف الضغط على الأطقم الطبية، وتسهيل متابعة الحالات المرضية، خاصة في المحافظات الأكثر احتياجا، مؤكدا أن التحول الرقمي أصبح ضرورة أساسية لتحقيق العدالة الصحية.

وثمن النائب نبيل العطار اهتمام الرئيس السيسي بتطوير هيئة الإسعاف وتحسين أجور العاملين بها، مؤكدا أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية في نجاح أي منظومة صحية، وأن الدولة تتحرك بشكل متوازن بين تطوير البنية التحتية وتحسين أوضاع العاملين في القطاع الطبي.