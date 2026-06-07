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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحف ملوي ينظم تجربة رقمية لذوي الاحتياجات الخاصة

متحف ملوي
متحف ملوي
محمد الاسكندرانى

نظم متحف ملوي فعالية «متحف للجميع»لذوي الاحتياجات الخاصة، التي جسّدت مفهوم الإتاحة الثقافية من خلال تجربة رقمية تفاعلية متكاملة.

تجربة زيارة بتقنية QR Code

 

أوضحت إدارة متحف ملوي، أن تقنية QR Code، أتاحت للزائرين الوصول إلى نصوص تعريفية مبسطة، وشرح صوتي للمحتوى، ومقاطع فيديو بلغة الإشارة، بما يضمن تجربة متحفية أكثر شمولًا وإتاحة للجميع.

كما نظم المتحف سابقًا فعاليات الكامب الشتوي ٢، في تجربة تعليمية تفاعلية جمعت بين المتعة والمعرفة، وتضمّنت حصة أنشطة تطبيقية عززت الفهم والملاحظة والتفكير، حيث تفاعل المشاركون مع القطع الأثرية من خلال أسئلة تحفيزية ومهام عملية تُنمّي مهارات التحليل والاكتشاف. لم تكن مجرد زيارة، بل كانت رحلة استكشاف حقيقية داخل بيئة تعليمية ملهمة.

متحف ملوى ، يصنف كمتحف إقليمي متميز واجهته تقارب واجهة المعابد اليونانية حيث يتكون من طابقين، تبلغ مساحة المتحف الكلية 2500 متر مربع ويتكون المتحف من طابقين الطابق الأول يضم ثلاثة قاعات للعرض والطابق الثاني مكتبة وقاعات للأنشطة.

ويعرض بالمتحف 950 قطعة في 3 قاعات للعرض المتحفي، حيث يعتبر المتحف مرآه للعصور التاريخية التي مرت على مصر الوسطي، وتشمل القاعة الأولى القطع الأثرية التي تضم موضوعات تصور الحياة اليومية للمصري القديم والأسرة المصرية ‏القديمة.

متحف ملوي متحف للجميع ذوي الاحتياجات الخاصة متاحف متحف

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