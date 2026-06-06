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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يناقش الحلول العاجلة لمشروعات الصرف

محافظ قنا يستقبل رئيس هيئة مشروعات الصرف لبحث ومناقشة المشروعات المشتركة
محافظ قنا يستقبل رئيس هيئة مشروعات الصرف لبحث ومناقشة المشروعات المشتركة
أ ش أ

استقبل محافظ قنا الدكتور مصطفى الببلاوي، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف المهندس أحمد إدريس، بمكتبه بديوان عام المحافظة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وأكد محافظ قنا، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي المتاحة، لا سيما تلك الناتجة عن تغطية مجاري الري والصرف، مشيرًا إلى أنه يجري العمل على وضع تصور متكامل لكيفية استغلال الأراضي المتاحة الناتجة عن التغطية، فضلًا عن الأراضي الفضاء التابعة لولايتي الري والصرف، بالإضافة إلى الترع والمجاري المائية والمسارات التي تم الاستغناء عنها، بما يسهم بشكل مباشر في إقامة مشروعات خدمية وتنموية ذات نفع عام تعود بالفائدة على المواطنين.

وأشار الببلاوي، إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الكامل بين المحافظة والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف وكافة الجهات المعنية والمديريات الخدمية، حيث يأتي هذا التعاون لتذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية، بما يحقق مصالح المواطنين ويدعم جهود التنمية الشاملة على أرض قنا.

كما ناقش محافظ قنا، الحلول العاجلة للمعوقات التي تواجه بعض مشروعات الصرف داخل نطاق المحافظة، والعمل على دفع عجلة العمل بها بشكل فوري، والتأكيد على تعزيز التنسيق بين الهيئة والجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق المستهدف من تلك المشروعات الحيوية وفق الجداول الزمنية المحددة.

وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ قنا، مثمنًا التعاون والدعم المستمر الذي تقدمه المحافظة للهيئة، مؤكدًا حرص الهيئة الكامل على تعزيز الشراكة مع محافظة قنا، ودفع عجلة العمل بكافة المشروعات المشتركة بما يحقق الصالح العام ويخدم تطلعات المواطنين.

محافظ قنا الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف المشروعات

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