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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اتحاد المواي تاي يعقد اختبارات لـ 200 لاعب ولاعبة في المركز الأولمبي بالمعادي

اتحاد المواي تاي يعقد اختبارات لـ 200 لاعب ولاعبة في المركز الأولمبي بالمعادي
اتحاد المواي تاي يعقد اختبارات لـ 200 لاعب ولاعبة في المركز الأولمبي بالمعادي

عقد الاتحاد المصري للمواي تاي برئاسة محمد إبراهيم، اليوم، اختبارات التدرج للدرجات الملونة للاتحاد المصري للمواي تاي، التي أقيمت في المركز الأوليمبي للفرق القومية بالمعادى الجديدة بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من مختلف محافظات الجمهورية.

تأتي هذه الاختبارات في إطار خطة الاتحاد المصري للمواي تاي الهادفة إلى إعداد وتأهيل اللاعبين وفق أسس فنية وعلمية سليمة، والعمل على صقل مهاراتهم في أساسيات رياضة المواي تاي وفنون المواي بوران، بما يسهم في بناء قاعدة قوية من الأبطال القادرين على تمثيل مصر في مختلف المحافل الرياضية.

وشهدت الاختبارات تألق العديد من المواهب الواعدة من مختلف أنحاء الجمهورية، حيث عكست المستويات الفنية التي قدمها اللاعبون حجم التطور الذي تشهده رياضة المواي تاي في مصر، والجهود المبذولة من الأندية والمدربين في إعداد جيل جديد من الأبطال.

وأشرفت على الاختبارات اللجنة العليا للمدربين برئاسة الماستر رفعت جابر، وعضوية الكابتن أيمن الحمصاني والكابتن هيثم الشربيني، حيث جرت الاختبارات وفق المعايير الفنية المعتمدة لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والتقييم.

كما شهدت الفعاليات حضور الكابتن محمد إبراهيم، مؤسس ورئيس الاتحاد المصري للمواي تاي وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي، الذي أكد أن الاتحاد يواصل جهوده لتطوير اللعبة واكتشاف المواهب وصناعة أبطال المستقبل، بما يعزز مكانة مصر على المستويين القاري والدولي.

وأكد الاتحاد المصري للمواي تاي من خلال هذه الفعاليات التزامه بنشر اللعبة في جميع أنحاء الجمهورية، وتوفير بيئة رياضية احترافية تسهم في إعداد أجيال جديدة من اللاعبين القادرين على رفع اسم مصر عالياً في مختلف البطولات الدولية.

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