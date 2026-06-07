رئيس الوزراء يتفقد مصنع ملابس جاهزة بالإسكندرية ويؤكد دعم الصناعة الوطنية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أحد مصانع الملابس الجاهزة بمحافظة الإسكندرية.

ورافق وزراء الصناعة والإسكان بالإضافة إلي محافظ الإسكندرية .

واستمع مدبولي لشرح حول المصنع وإنتاجه و تصديره وعدد العمالة بالمصنع .

وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع لتعزيز وتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر.

وأكد رئيس الوزراء أن القطاع الصناعي يُشكل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى استمرار الدولة في تنفيذ برامج وخطط تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، من خلال زيادة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، وتوسيع نطاق الأسواق المتاحة أمام الصادرات، موضحًا أن الحكومة تعمل على تقديم مختلف أشكال الدعم والتسهيلات للمستثمرين والصناع، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب.