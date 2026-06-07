محافظ السويس يتفقد لجان الشهادة الإعدادية ويوجه باستمرار المتابعة الميدانية للامتحانات

وجه محافظ السويس هاني رشاد استمرار المتابعة الميدانية لجميع لجان الامتحانات بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، للاطمئنان على حسن سير الامتحانات وتوفير كافة سبل الدعم للطلاب، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح والتفوق.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم/الأحد/، عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وذلك في إطار متابعته المستمرة لسير العملية الامتحانية والوقوف على مدى انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.

وشملت الجولة التفقدية زيارة مدرسة الشهيد فاضل باشا بمنطقة حوض الدرس، حيث رافقه خلالها ثريا منصور، مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

وخلال الجولة، حرص محافظ السويس على تفقد اللجان وفصول الامتحانات، والتحدث مع عدد من الطلاب للاطمئنان على مستوى الامتحان ومدى وضوح الأسئلة، مؤكدًا أهمية توفير المناخ الملائم داخل اللجان من خلال التهوية الجيدة والإضاءة المناسبة، بما يضمن راحة الطلاب ويساعدهم على أداء الامتحانات في أجواء هادئة ومنظمة.

من جانبها، أوضحت مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تتابع سير الامتحانات على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، مؤكدة أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة دون رصد أي شكاوى أو معوقات تؤثر على انضباط العملية الامتحانية.