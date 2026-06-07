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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ملتقى القاهرة السينمائي يعقد جلسة لمجموعة من صناع الأفلام بدوراته السابقة

ملتقى القاهرة السينمائي
ملتقى القاهرة السينمائي
أحمد إبراهيم

عقد ملتقى القاهرة السينمائي، المنصة الاحترافية للإنتاج المشترك التابعة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جلسة عبر الإنترنت ضمت عددًا من صناع الأفلام العرب الذي شاركوا في دوراته الأخيرة. 

واستضاف الملتقى خلال الجلسة، دومينيك ديفيز، مدير صندوق ساندانس للأفلام الوثائقية، وذلك ضمن الرؤية الاستراتيجية الجديدة للملتقى الرامية إلى تحويل أنشطته إلى برنامج مستدام يمتد على مدار العام لدعم السينمائيين العرب، وتوفير وصول مباشر لهم لمنصات الدعم والأسواق العالمية.

وفي كلمته في بداية الجلسة قال دومينيك ديفيز: "يسعدني التواجد اليوم مع ملتقى القاهرة السينمائي؛ نهتم في مؤسسة ساندانس ببناء علاقات مستدامة والاستماع مباشرة إلى صناع الأفلام الوثائقية من جميع أنحاء العالم، ونحرص على التواجد في هذه المنصات للتقرب من المبدعين وفهم التحديات الحقيقية التي تواجههم. تتلخص رسالة معهد ساندانس في دعم الفنانين ومساعدتهم على إيصال أصواتهم إلى الجماهير، ولذلك أشجع جميع السينمائيين المشاركين على إطلاعنا على تطلعاتهم واحتياجاتهم لنرى كيف يمكن لمواردنا وصندوق الدعم المساهمة في دفع رحلاتهم الإبداعية للأمام".

الأفلام المشاركة 

تفاعل صناع الأفلام المشاركون بطرح أسئلة تخص مشروعاتهم، ومنهم المخرجة المصرية مي زايد التي شاركت في دورة 2018 بمشروع فيلمها "عاش يا كابتن" الذي عُرض عالميًا لأول مرة في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي عام 2020، وفاز بجائزتي الهرم البرونزي والجمهور في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في العام ذاته.

والمخرجة الأردنية راند بيروتي، التي شاركت في دورة 2020، بمشروع فيلمها "احكوا عنا" الذي انطلق عالميًا في مهرجان كوبنهاجن الدولي للأفلام الوثائقية وحصد جوائز عدة.

كما ضمت الجلسة المخرجة اليمنية مريم الذبحاني صاحبة مشروع "يلا نلعب عسكرة" الذي شارك دورة 2022، والمخرجة المصرية سالي أبو باشا التي شارك مشروعها "هش" بدورة 2022، والمخرج العراقي ميثم رضا الذي شارك بمشروع "40 عامًا من الصمت" في دورة 2024، والمخرجة المصرية أسماء جمال صاحبة مشروع "قبل الآن، لاحقًا" الذي شارك بدورة 2024، والمخرج العراقي حيدر حلو الفائز مشروعه "ألوان زماننا" بخمس جوائز في دورة الملتقى لعام 2025.

من جانبه، قال محمد سيد عبد الرحيم، مدير الصناعة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: "تمثل الجلسة خطوة مهمة ضمن رؤيتنا لتطوير ملتقى القاهرة السينمائي ليصبح منصة دعم مستمرة على مدار العام، تمتد خارج نطاق أيام انعقاد المهرجان. نؤمن بأن توفير فرص التواصل المباشر بين صناع الأفلام العرب والمؤسسات الدولية المؤثرة، مثل صندوق ساندانس للأفلام الوثائقية، يساهم في فتح آفاق جديدة أمام المشاريع العربية ويمنحها فرصًا أكبر للوصول إلى شبكات الدعم والتمويل والأسواق العالمية. ونسعى عبر هذه المبادرات إلى تعزيز العلاقة مع المشاركين السابقين في الملتقى، ومواصلة مرافقة مشاريعهم في مختلف مراحلها، لترسيخ دور القاهرة كمنصة محورية لدعم السينما العربية المستقلة وتطويرها".

 

عن ملتقى القاهرة السينمائي

ملتقى القاهرة السينمائي منصة احترافية لدعم مشاريع الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة من العالم العربي في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج. 

عقد الملتقى 11 دورة منذ انطلاقه عام 2010. 

وقدم جوائز مالية وعينية تجاوزت قيمتها 1.6 مليون دولار. 

واختار على مدار تاريخه 166 مشروعًا من 15 دولة عربية، نجح 50 مشروعًا منها في الوصول إلى العرض العالمي الأول في مهرجانات دولية كبرى. 

دعم الملتقى خلال مسيرته 62 مشروعًا وثائقيًا، من بينها أفلام "بنات ألفة" لكوثر بن هنية، و"الحياة بعد سهام" لنمير عبد المسيح، و"سودان يا غالي" لهند مدب، و"باي باي طبريا" للينا سويلم، و"متل قصص الحب" لميريام الحاج.

 

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، ويُعقد سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وهو من أقدم الفعاليات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا.

وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة المسجل ضمن الفئة الأولى (A) في الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF).

ويمثل المهرجان منصة رئيسية لدعم وتقييم صناعة السينما دوليًا، ويوفر مساحة لتلاقي الثقافات وتبادل الخبرات السينمائية. 

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