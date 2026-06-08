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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نواب: توجيهات الرئيس بتطوير القطاع الصحي تؤكد اهتمام الدولة ببناء منظومة طبية حديثة

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

أكد نواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل على رفع كفاءة وإتاحة الخدمات الصحية والطبية للمواطنين تعكس حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مختلف المحافظات، مشيدين بالتوسع في التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي داخل القطاع الصحي باعتبارهما خطوة مهمة نحو بناء نظام صحي متكامل ومستدام.

صرح النائب نبيل العطار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بأن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية مواصلة العمل على رفع كفاءة وإتاحة الخدمات الصحية والطبية للمواطنين يعكس اهتمام الدولة الحقيقي بقطاع الصحة باعتباره أحد أهم أولويات الجمهورية الجديدة.

وأكد العطار في تصريحات خاصة، أن ما تم استعراضه خلال اجتماع الرئيس مع الحكومة ووزارة الصحة بشأن منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير المنشآت الطبية، يمثل نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على أن التوسع في الميكنة والتحول الرقمي داخل القطاع الصحي سيسهم في تحسين جودة الخدمة وسرعة وصولها للمريض.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس بضرورة جاهزية المنشآت الطبية قبل افتتاحها تعكس حرص الدولة على تقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصري، مؤكدا أهمية مواصلة العمل على رفع كفاءة وإتاحة الخدمات الصحية والطبية للمواطنين في جميع المحافظات دون استثناء.

قالت سجى هندي عضو مجلس النواب، إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية مواصلة العمل على رفع كفاءة وإتاحة الخدمات الصحية والطبية للمواطنين؛ يمثل خطوة مهمة في طريق تطوير المنظومة الصحية في مصر.

وأوضحت هندي، في تصريحات خاصة، أن متابعة الرئيس لمشروعات التأمين الصحي الشامل، وتطوير المستشفيات ورفع كفاءة المنشآت الطبية؛ يعكس رؤية واضحة لبناء نظام صحي حديث، يعتمد على الجودة والاستدامة وتوفير الخدمة لكل المواطنين بشكل عادل.

 الاهتمام بالتحول الرقمي

وأضافت أن الاهتمام بالتحول الرقمي والميكنة داخل القطاع الصحي، إلى جانب دعم الاستثمار وتوطين الصناعات الطبية؛ يسهم في تحسين مستوى الخدمات بشكل كبير.

وأكدت أهمية مواصلة العمل على رفع كفاءة وإتاحة الخدمات الصحية والطبية للمواطنين؛ لضمان وصول الخدمة لكل مواطن في أي محافظة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي نبيل العطار لجنة الصحة قطاع الصحة

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