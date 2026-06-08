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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: الدولة ماضية في تهيئة فرص نمو القطاع الصناعي وتطوره

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

 
بدأ صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة بمدينة السادس من أكتوبر، لافتتاح وتفقد عددٍ من المشروعات الصناعية في عدة قطاعات، يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وعددٍ من المسئولين.

وأكد رئيس الوزراء أن تواجده اليوم مُجدداً في جولة لافتتاح وتفقد عدة صروح صناعية، يبرهن على الاهتمام الأصيل الذي توليه الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتنمية القطاع الصناعي وتحفيز خططه للتوسع وضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، بحيث يسهم بشكل إيجابي في دفع قاطرة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل والتشغيل، وتعزيز الصادرات الوطنية، وخفض فاتورة الاستيراد.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تتطلع لجذب مختلف الفرص الاستثمارية ذات الأولوية الوطنية، سواء من الصناعات كثيفة العمالة التي تضمن فرص التشغيل والتدريب للشباب المصري، أو الصناعات الدقيقة التي تتمتع بتكنولوجيا عالية وتضيف قيمة مضافة للمنتج المصري والعامل الوطني، مؤكداً أن الدولة ماضية في تهيئة فرص نمو القطاع الصناعي وتطوره على النحو الذي يحقق الأهداف المنشودة من توطين الصناعات الوطنية؛ وزيادة نسب المكون المحلي. 
 

رئيس الوزراء مدبولي جولة باكتوبر افتتاح مصانع

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