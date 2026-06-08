محافظ البحيرة تنعى معلمة وافتها المنية أثناء توجهها للمشاركة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية

تنعى الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، ببالغ الحزن والأسى وفاة السيدة الأستاذة صفاء ع م، (من العاملين بتعليم أسوان) التي وافتها المنية صباح اليوم إثر حادث أليم أثناء توجهها من مدينة المحمودية إلى مدينة كفر الدوار للمشاركة في أعمال إمتحانات الدبلومات الفنية.

وتتقدم محافظ البحيرة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيدة، وإلى السيد محمد عبد اللطيف - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، وزملاء الفقيدة بقطاع التعليم، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وفور تلقيها نبأ الحادث، وجهت محافظ البحيرة مديرية التربية والتعليم بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وتقديم أوجه الدعم المطلوبة، والعمل على إنهاء كافة الترتيبات المتعلقة بنقل الجثمان إلى مسقط رأسها بمحافظة أسوان، بما يليق بمكانة الفقيدة وتقديراً لرسالتها التربوية.

ومن جانبه، أعرب يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، عن خالص تعازيه لأسرة الفقيدة وزملائها، مشيداً بالرسالة السامية للفقيدة في أداء واجبها المهني، وأنها كانت في طريقها لأداء مهمة وطنية ضمن أعمال إمتحانات الشهادة الإعدادية.

كما سيقوم وفد من تعليم البحيرة، بمرافقة الجثمان حتى أسوان، وتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيدة.

داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرتها الكريمة الصبر والسلوان.