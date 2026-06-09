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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

هبوط جزئي بطريق ترعة أصفون الرئيسي في إسنا

هبوط جزئي بطريق ترعة أصفون الرئيسي في إسنا وتحرك عاجل من مجلس المدينة لتأمين الموقع
هبوط جزئي بطريق ترعة أصفون الرئيسي في إسنا وتحرك عاجل من مجلس المدينة لتأمين الموقع
شمس يونس

شهد طريق ترعة أصفون الرئيسي بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر حدوث هبوط جزئي بأحد أجزاء الطريق ما استدعى تحركا فوريا من مجلس مدينة إسنا برئاسة اللواء أحمد انور عيس الهوارى رئيس المركز ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظا على سلامة المواطنين وتأمين الحركة المرورية.

وعلى الفور انتقل مسؤولو مجلس مدينة إسنا إلى موقع الهبوط وتم  ووضع الحواجز والعلامات التحذيرية حول المنطقة المتأثرة لمنع مرور المركبات أعلى الجزء الذي تعرض للهبوط وذلك لحين الانتهاء من أعمال الفحص والمعالجة.

كما جرى تأمين الموقع بالكامل وتنظيم حركة السير بالمكان لتجنب أي تكدسات أو مخاطر محتملة مع متابعة مستمرة لحالة الطريق واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لمعالجة المشكلة في أسرع وقت.

وأكدت المعاينة الأولية أن الهبوط وقع بجزء من الطريق المجاور لترعة أصفون دون تسجيل أي خسائر أو إصابات فيما يواصل مجلس مدينة إسنا بالتنسيق مع الجهات المختصة أعمال المتابعة والإصلاح لضمان سلامة الطريق وإعادته إلى طبيعته.

ويعد طريق ترعة أصفون من المحاور الحيوية بمدينة إسنا حيث يخدم عددا كبيرا من المواطنين بشكل يومي الأمر الذي استدعى سرعة التدخل  فور ظهور الهبوط حفاظا على الأرواح والممتلكات وضمان استمرار الحركة المرورية بشكل آمن.

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