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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة في الهلال.. إنزاجي يقترب من البقاء رغم موسم مخيب وخسارة البطولات

إنزاجي
إنزاجي
إسلام مقلد

اقترب الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لـ الهلال السعودي، من الاستمرار في منصبه خلال الموسم المقبل، رغم الانتقادات التي تعرض لها بعد موسم لم يحقق فيه الفريق الأهداف المنتظرة على الصعيدين المحلي والقاري.

ارتفاع فرص البقاء

وكشفت تقارير صحفية أن فرص استمرار إنزاجي مع الهلال ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، حيث وصلت نسبة بقائه إلى نحو 70%، في ظل عدم حسم الإدارة قرارها النهائي بشأن مستقبله حتى الآن.

 

مناقشات داخل الإدارة

وأوضحت المصادر أن ملف المدرب الإيطالي لا يزال محل نقاش بين إدارة النادي والجهات المالكة، على أن يلعب المدير الرياضي الجديد المنتظر تعيينه دورًا رئيسيًا في اتخاذ القرار النهائي خلال الفترة المقبلة.

 

خطة تطوير شاملة

وتتجه إدارة الهلال إلى تنفيذ مشروع تطوير على مرحلتين، تبدأ الأولى بتعزيز جودة قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية عبر تدعيم المراكز التي تحتاج إلى دعم فني، فيما تركز المرحلة الثانية على ترسيخ الهوية الفنية للنادي وتطبيق استراتيجية طويلة المدى للمنافسة على جميع البطولات.

 

الشرط الجزائي يدعم استمراره

ويعد الجانب المالي أحد أبرز الأسباب التي تعزز فرص بقاء إنزاجي، إذ تفضل الإدارة عدم تحمل تكلفة الشرط الجزائي الخاص بفسخ عقده، مع توجيه تلك الموارد نحو إبرام صفقات جديدة تدعم الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل.

 

فرصة أخيرة للمدرب الإيطالي

وترى إدارة الهلال أن استمرار إنزاجي قد يمنح الفريق مزيدًا من الاستقرار الفني، إلى جانب إتاحة فرصة إضافية لتقييم تجربته بشكل أكثر شمولًا بعد تدعيم الصفوف، بدلًا من اتخاذ قرار متسرع قد يكلف النادي الكثير.

وبين الرغبة في إعادة بناء الفريق، والحفاظ على الاستقرار الفني، يبدو أن المدرب الإيطالي بات الأقرب للحصول على فرصة جديدة لقيادة الهلال خلال الموسم الأخير من عقده، في محاولة لتعويض إخفاقات الموسم الماضي والعودة للمنافسة بقوة على جميع الألقاب.

سيموني إنزاجي إنزاجي الهلال الهلال السعودي

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