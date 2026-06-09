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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل انطلاق المونديال.. كيف مهدت المباريات الأولمبية والبطولات الدولية الطريق لكأس العالم؟

كأس العالم
كأس العالم
منتصر الرفاعي

لم تولد بطولة كأس العالم بين ليلة وضحاها بل جاءت نتيجة سنوات طويلة من التطور الذي شهدته كرة القدم على المستوى الدولي بداية من المباريات الودية بين المنتخبات، مرورا بالبطولات الأولمبية وصولا إلى قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإطلاق بطولة مستقلة تجمع أفضل منتخبات العالم.

اسكتلندا وإنجلترا.. أول مباراة دولية في التاريخ

شهد عام 1872 إقامة أول مباراة كرة قدم دولية رسمية في التاريخ عندما التقى منتخبا اسكتلندا وإنجلترا في مواجهة انتهت بالتعادل السلبي.

ومثلت هذه المباراة نقطة الانطلاق الحقيقية لكرة القدم الدولية رغم أن انتشار اللعبة خارج بريطانيا العظمى وأيرلندا كان لا يزال محدودا للغاية خلال تلك الفترة.

البطولة البريطانية.. أول منافسة بين المنتخبات

بعد سنوات قليلة من أول مباراة دولية، انطلقت البطولة البريطانية عام 1884 كأول بطولة رسمية تجمع المنتخبات الوطنية.

وشكلت البطولة خطوة مهمة نحو تطوير المنافسات الدولية، لكنها ظلت مقتصرة على منتخبات المملكة المتحدة، في وقت لم تكن فيه كرة القدم قد حققت انتشارها العالمي الواسع.

تأسيس "فيفا" وبداية التفكير في بطولة عالمية

في عام 1904 تأسس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ليبدأ بعدها التفكير في تنظيم بطولة دولية خارج إطار الألعاب الأولمبية.

وحاول الاتحاد إقامة منافسة دولية في سويسرا عام 1906 لكنها لم تحقق النجاح المأمول، رغم أنها اعتبرت أول محاولة فعلية لإنشاء بطولة عالمية لكرة القدم.

كأس توماس ليبتون.. أول مونديال غير رسمي للأندية

مع استمرار هيمنة البطولات الأولمبية على المشهد الكروي أطلق رجل الأعمال البريطاني السير توماس ليبتون بطولة "كأس السير توماس ليبتون" بمدينة تورين الإيطالية عام 1909.

وشهدت البطولة مشاركة أندية تمثل عدة دول أوروبية، ولذلك يعتبرها بعض المؤرخين أول بطولة كأس عالم غير رسمية على مستوى الأندية، رغم أنها لم تكن مخصصة للمنتخبات الوطنية.

السير توماس ليبتون

الأولمبياد يفتح الباب أمام العالمية

شهد عام 1914 خطوة مهمة في تاريخ كرة القدم الدولية، بعدما وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم على الاعتراف ببطولة كرة القدم في الألعاب الأولمبية باعتبارها بطولة عالمية للهواة.

كما تولى "فيفا" مسؤولية الإشراف على المنافسات، وهو ما ساهم في تعزيز مكانة اللعبة عالميًا ورفع مستوى المنافسة بين المنتخبات من مختلف القارات.

خلال عقد العشرينيات فرض منتخب الأوروجواي نفسه كقوة كروية عالمية بعدما توج بالميدالية الذهبية في منافسات كرة القدم بدورتي الألعاب الأولمبية عامي 1924 و1928.

وأثبت المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية قدرته على منافسة القوى الأوروبية، ما عزز فكرة إقامة بطولة عالمية مستقلة تضم أقوى المنتخبات.

قرار تاريخي بإطلاق كأس العالم

في عام 1928، اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم قرارا تاريخيا بتنظيم بطولة دولية خاصة به خارج إطار الألعاب الأولمبية.

وجاء القرار بعد تزايد شعبية اللعبة عالميًا ورغبة "فيفا" في إقامة بطولة احترافية تجمع أفضل منتخبات العالم تحت مظلته المباشرة.

الأوروجواي تستضيف النسخة الأولى

اختار الاتحاد الدولي الأوروغواي لاستضافة النسخة الأولى من كأس العالم عام 1930، تقديرا لإنجازاتها الرياضية الكبيرة آنذاك، إضافة إلى تزامن البطولة مع الاحتفال بالذكرى المئوية لاستقلال البلاد.

وبذلك أصبحت الأوروغواي أول دولة تحتضن المونديال، لتبدأ رحلة البطولة التي تحولت لاحقًا إلى أكبر حدث كروي على وجه الأرض.

من مباراة ودية إلى أكبر بطولة في العالم

على مدار ما يقرب من ستة عقود، تطورت كرة القدم من مباراة دولية واحدة بين اسكتلندا وإنجلترا إلى بطولة عالمية تجمع منتخبات القارات كافة.

ومع انطلاق كأس العالم عام 1930، بدأت مرحلة جديدة في تاريخ اللعبة، لتصبح البطولة الحلم الأكبر لكل لاعب ومنتخب وجماهير كرة القدم حول العالم.

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