مونديال 2026 بنكهة مختلفة.. قوانين جديدة وصلاحيات موسعة للفار وحرب على إهدار الوقت

مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تستعد كرة القدم لدخول مرحلة جديدة من تاريخها بعدما اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حزمة واسعة من التعديلات القانونية والتنظيمية التي تستهدف تسريع إيقاع المباريات والحد من إهدار الوقت وتعزيز العدالة التحكيمية عبر توسيع صلاحيات تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".

وتمثل هذه التغييرات، التي أقرها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، تحولا كبيرا في فلسفة إدارة المباريات، في ظل سعي الجهات المنظمة إلى زيادة زمن اللعب الفعلي وتقليص التوقفات غير الضرورية داخل الملعب.

مهلة 10 ثوان للتبديلات وإنهاء ظاهرة المماطلة

ومن أبرز التعديلات الجديدة فرض مهلة زمنية لا تتجاوز 10 ثوان على اللاعب المستبدل لمغادرة أرضية الملعب بعد إعلان التغيير رسميا.

وسيترتب على أي تأخير متعمد عقوبة مباشرة على الفريق تتمثل في تأجيل مشاركة اللاعب البديل لمدة تصل إلى دقيقة كاملة، في خطوة تستهدف القضاء على أساليب إهدار الوقت التي شهدتها العديد من المباريات خلال السنوات الأخيرة.

عقوبات فورية على التأخير في رميات التماس وركلات المرمى

ولم تتوقف الإجراءات الجديدة عند التبديلات فقط، إذ أصبح بإمكان الحكام تطبيق عد تنازلي مدته خمس ثوان عند تنفيذ رميات التماس أو ركلات المرمى إذا تبين وجود تعمد في التأخير.

وفي حال عدم استئناف اللعب خلال المهلة المحددة، تُمنح الكرة مباشرة للفريق المنافس، بينما تتحول ركلة المرمى المتأخرة إلى ركلة ركنية، وهو ما يُعد من أكثر التعديلات صرامة في تاريخ اللعبة لمواجهة المماطلة.

إجراءات أكثر صرامة مع الإصابات والتوقفات العلاجية

وشدد "فيفا" كذلك من قواعد التعامل مع الإصابات داخل الملعب حيث سيكون اللاعب الذي يتلقى العلاج مطالبًا بمغادرة أرضية الملعب بعد استئناف اللعب والبقاء خارجها لمدة دقيقة كاملة.

ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من ما يُعرف بالإصابات التكتيكية التي تُستخدم أحيانًا لإبطاء نسق المباراة أو كسر إيقاع المنافس.

صلاحيات موسعة لتقنية الفيديو

وشهدت تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" توسعا ملحوظا في نطاق تدخلها، بعدما أصبحت قادرة على مراجعة حالات إضافية عند وجود خطأ واضح ومؤثر.

وتشمل الصلاحيات الجديدة مراجعة حالات الطرد الناتجة عن إنذار ثانٍ غير صحيح، وتصحيح الأخطاء المتعلقة بتحديد هوية اللاعب المعاقب، بالإضافة إلى مراجعة بعض قرارات الركلات الركنية عند وجود خطأ تحكيمي واضح.

كما تم تعديل آلية إسقاط الكرة بحيث تُمنح للفريق الذي كان الأقرب للاستحواذ عليها قبل توقف اللعب، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة داخل المباريات.

إعادة ضبط البطاقات الصفراء خلال البطولة

وفي إطار الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص، قرر الاتحاد الدولي إعادة تنظيم نظام تراكم البطاقات الصفراء خلال البطولة.

وسيتم إلغاء الإنذارات الفردية بعد انتهاء دور المجموعات، ثم إعادة ضبطها مجددًا عقب الدور ربع النهائي، لتفادي غياب اللاعبين المؤثرين عن الأدوار الحاسمة بسبب مخالفات تراكمية حدثت في مراحل مبكرة من المنافسات.

كاميرات للحكام ورقابة أكبر على السلوك داخل الملعب

ومن بين الابتكارات الجديدة السماح للحكام بارتداء كاميرات مثبتة على الصدر أو الرأس، بهدف تقديم رؤية أوضح للجماهير وتعزيز الشفافية في القرارات التحكيمية.

كما اعتمد "فيفا" إجراءات أكثر صرامة تجاه السلوكيات غير الرياضية، حيث يمكن إشهار البطاقة الحمراء ضد أي لاعب يتعمد تغطية فمه أثناء المشادات إذا اعتُبر ذلك وسيلة لإخفاء إساءات أو عبارات مخالفة للروح الرياضية.

عقوبات حاسمة ضد الانسحاب والاحتجاجات الجماعية

التعديلات الجديدة شملت أيضًا تشديد العقوبات ضد أي فريق ينسحب من المباراة أو يغادر أرضية الملعب احتجاجًا على قرارات التحكيم.

ووفق اللوائح الجديدة قد يتعرض اللاعب أو المسؤول الذي يحرض على الانسحاب للطرد المباشر بينما يعتبر الفريق المنسحب خاسرًا للمباراة بشكل تلقائي، في محاولة لضمان استكمال المواجهات والحفاظ على نزاهة المنافسات.

تعديل جديد في تنفيذ ركلات الجزاء

وفيما يتعلق بركلات الجزاء، قرر "فيفا" إعادة تنفيذ الركلة في حال حدوث لمس مزدوج غير متعمد للكرة أثناء التسديد بشرط أن تدخل الكرة المرمى.

وجاء هذا التعديل بعد عدد من الحالات المثيرة للجدل التي شهدتها البطولات الكبرى، حيث أُلغيت أهداف بسبب لمسات غير مقصودة ناتجة عن انزلاق اللاعبين أثناء التنفيذ.

كرة قدم جديدة في أكبر نسخة من المونديال

تأتي هذه التعديلات بالتزامن مع النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم، والتي ستشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى، ما يجعل مونديال 2026 نقطة تحول حقيقية في تاريخ اللعبة.

وبينما يترقب عشاق كرة القدم انطلاق الحدث العالمي تبدو البطولة مرشحة لتقديم تجربة مختلفة تماما عنوانها السرعة والعدالة وتقليص الجدل التحكيمي في نسخة قد تعيد رسم ملامح كرة القدم الحديثة لسنوات طويلة قادمة.