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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بدون مواد حافظة.. طريقة تحضير لانشون الفراخ بالفستق

طريقة تحضير لانشون الفراخ بالفستق فى المنزل.
طريقة تحضير لانشون الفراخ بالفستق فى المنزل.
رنا عصمت

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك،  طريقة تحضير لانشون الفراخ بالفستق فى المنزل.

طريقة تحضير لانشون الفراخ فى المنزل:

المكونات:
-حبتان من البيض.
-4 فصوص من الثوم.
- 8 قطع من صدور الدجاج المسحب.
-كوبين من الزيتون المقطع الأخضر والأسود وهو اختياري..
-ملعقة كبيرة لكل من:
- الملح.
- الكزبرة.
- الفلفل الأبيض.
- القرفة المطحونة.
- بهارات الدجاج.
- الفلفل الأسود.
- الفلفل الرومي.
- فستق حلبي (حسب الرغبة).



طريقة تحضير لانشون الفراخ فى المنزل:



- اغسل صدور الدجاج المنزوعة العظم جيدًا بالماء والخل الأبيض.

- في إناء متوسط الحجم ضع صدور الدجاج وأضف جميع البهارات إليه مع الثوم واخلطها جيدًا بيدك ومن ثم اتركها جانبًا لمدة 10 دقائق.

-قطع الدجاج إلى شرائح وضعه في محضرة الطعام ومن ثم أضف البيض والكعك المطحون.

-اخلط جميع المكونات جيدًا في محضرة الطعام بحيث يصبح الخليط متماسك كالعجينة.

- في إناء آخر اخلط الزيتون الأخضر والأسود مع الفستق الحلبي بواسطة الملعقة.

- قسم العجينة إلى 3 أقسام، وافردها على سطح أملس ومستوي. ومن ثم ضع خلطة الفستق الحلبي والزيتون المفروم داخل العجينة، وأيضًا لفها على شكل رول وأغلفها بواسطة القصدير من جميع الجوانب.

- بعد تغليف كامل العجينة ورق القصدير أحضر وعاء الستانلس ستيل واملأه بالماء وسخن الماء، وبالتالي ضع رولات عجينة المرتديلا في الماء لكي تنضج ويتغير لونها إلى اللون الزهري.

- بعد أن يصبح لون المرتديلا زهري فاتح أخرجها من الماء وضعها جانبًا حتى تبرد، ثم ضعها في الثلاجة لمدة 6 ساعات متواصلة.


-الآن أخرج المرتديلا من الثلاجة وقطعها بواسطة السكين إلى شرائح وهكذا أصبحت المرتديلا جاهزة للاستخدام أو التناول ولك احرص على استخدامها خلال 5 أيام لأنها لاتحتوي على مواد حافظة.

طريقة تحضير لانشون الفراخ بالفستق فى المنزل لانشون الفراخ لانشون الفراخ بالفستق طريقة تحضير لانشون الفراخ بالفستق

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بدون مواد حافظة.. طريقة تحضير لانشون الفراخ بالفستق

طريقة تحضير لانشون الفراخ بالفستق فى المنزل.
طريقة تحضير لانشون الفراخ بالفستق فى المنزل.
طريقة تحضير لانشون الفراخ بالفستق فى المنزل.

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