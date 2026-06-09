بدون مواد حافظة.. طريقة تحضير لانشون الفراخ بالفستق

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة تحضير لانشون الفراخ بالفستق فى المنزل.
طريقة تحضير لانشون الفراخ فى المنزل:
المكونات:
-حبتان من البيض.
-4 فصوص من الثوم.
- 8 قطع من صدور الدجاج المسحب.
-كوبين من الزيتون المقطع الأخضر والأسود وهو اختياري..
-ملعقة كبيرة لكل من:
- الملح.
- الكزبرة.
- الفلفل الأبيض.
- القرفة المطحونة.
- بهارات الدجاج.
- الفلفل الأسود.
- الفلفل الرومي.
- فستق حلبي (حسب الرغبة).
طريقة تحضير لانشون الفراخ فى المنزل:
- اغسل صدور الدجاج المنزوعة العظم جيدًا بالماء والخل الأبيض.
- في إناء متوسط الحجم ضع صدور الدجاج وأضف جميع البهارات إليه مع الثوم واخلطها جيدًا بيدك ومن ثم اتركها جانبًا لمدة 10 دقائق.
-قطع الدجاج إلى شرائح وضعه في محضرة الطعام ومن ثم أضف البيض والكعك المطحون.
-اخلط جميع المكونات جيدًا في محضرة الطعام بحيث يصبح الخليط متماسك كالعجينة.
- في إناء آخر اخلط الزيتون الأخضر والأسود مع الفستق الحلبي بواسطة الملعقة.
- قسم العجينة إلى 3 أقسام، وافردها على سطح أملس ومستوي. ومن ثم ضع خلطة الفستق الحلبي والزيتون المفروم داخل العجينة، وأيضًا لفها على شكل رول وأغلفها بواسطة القصدير من جميع الجوانب.
- بعد تغليف كامل العجينة ورق القصدير أحضر وعاء الستانلس ستيل واملأه بالماء وسخن الماء، وبالتالي ضع رولات عجينة المرتديلا في الماء لكي تنضج ويتغير لونها إلى اللون الزهري.
- بعد أن يصبح لون المرتديلا زهري فاتح أخرجها من الماء وضعها جانبًا حتى تبرد، ثم ضعها في الثلاجة لمدة 6 ساعات متواصلة.
-الآن أخرج المرتديلا من الثلاجة وقطعها بواسطة السكين إلى شرائح وهكذا أصبحت المرتديلا جاهزة للاستخدام أو التناول ولك احرص على استخدامها خلال 5 أيام لأنها لاتحتوي على مواد حافظة.