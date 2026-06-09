بدون مواد حافظة.. طريقة تحضير لانشون الفراخ بالفستق

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة تحضير لانشون الفراخ بالفستق فى المنزل.

طريقة تحضير لانشون الفراخ فى المنزل:

المكونات:

-حبتان من البيض.

-4 فصوص من الثوم.

- 8 قطع من صدور الدجاج المسحب.

-كوبين من الزيتون المقطع الأخضر والأسود وهو اختياري..

-ملعقة كبيرة لكل من:

- الملح.

- الكزبرة.

- الفلفل الأبيض.

- القرفة المطحونة.

- بهارات الدجاج.

- الفلفل الأسود.

- الفلفل الرومي.

- فستق حلبي (حسب الرغبة).





طريقة تحضير لانشون الفراخ فى المنزل:





- اغسل صدور الدجاج المنزوعة العظم جيدًا بالماء والخل الأبيض.



- في إناء متوسط الحجم ضع صدور الدجاج وأضف جميع البهارات إليه مع الثوم واخلطها جيدًا بيدك ومن ثم اتركها جانبًا لمدة 10 دقائق.



-قطع الدجاج إلى شرائح وضعه في محضرة الطعام ومن ثم أضف البيض والكعك المطحون.



-اخلط جميع المكونات جيدًا في محضرة الطعام بحيث يصبح الخليط متماسك كالعجينة.



- في إناء آخر اخلط الزيتون الأخضر والأسود مع الفستق الحلبي بواسطة الملعقة.



- قسم العجينة إلى 3 أقسام، وافردها على سطح أملس ومستوي. ومن ثم ضع خلطة الفستق الحلبي والزيتون المفروم داخل العجينة، وأيضًا لفها على شكل رول وأغلفها بواسطة القصدير من جميع الجوانب.



- بعد تغليف كامل العجينة ورق القصدير أحضر وعاء الستانلس ستيل واملأه بالماء وسخن الماء، وبالتالي ضع رولات عجينة المرتديلا في الماء لكي تنضج ويتغير لونها إلى اللون الزهري.



- بعد أن يصبح لون المرتديلا زهري فاتح أخرجها من الماء وضعها جانبًا حتى تبرد، ثم ضعها في الثلاجة لمدة 6 ساعات متواصلة.



-الآن أخرج المرتديلا من الثلاجة وقطعها بواسطة السكين إلى شرائح وهكذا أصبحت المرتديلا جاهزة للاستخدام أو التناول ولك احرص على استخدامها خلال 5 أيام لأنها لاتحتوي على مواد حافظة.