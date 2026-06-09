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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمي قالتلي عيش في الشارع علشان أنا هتجوز.. الصغير آدم يكشف تفاصيل معاناته بشوارع المعادي

الصغير آدم في منطقة المعادي
الصغير آدم في منطقة المعادي
علا محمد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرا لطفل يدعى آدم،حيث رصدت إحدى السيدات في منطقة المعادي حالة الطفل، وأطلقت مناشدة عبر منصات التواصل الاجتماعي لتدخل الجهات المعنية لحمايته وتوفير دار رعاية مناسبة له.

و ظهر في الفيديو مأساة الصغير آدم في منطقة المعادي بسبب تخلي والدته عنه وطردها له ليعيش في الشارع بحجة رغبتها في الزواج.


وقالت السيدة، إن آدم محمد عبد الرحمن محمد علي، يبلغ من العمر 10 سنوات، وكان يعيش مع أسرته في منطقة البساتين قبل أن يتوفى والده، مُضيفة أن والدة الطفل تزوجت بعد وفاة والده، ثم تركته في الشارع بمنطقة زهراء المعادي، قائلة له: عيش في الشارع عشان أنا هتجوز.


وأكدت أن الطفل يعيش هناك منذ عامين، وينام بجوار أحد المساجد، بينما يتولى بعض سكان المنطقة مساعدته وتوفير الطعام له، مؤكدة أن آدم ما زال يحتفظ ببراءته وأخلاقه رغم ظروفه الصعبة، قائلة: قعدته في الشارع مأثرتش فيه، وبيتكلم بـ أسلوب مهذب، وكل اللي نفسه فيه إنه يعيش حياة طبيعية.


وأشارت  إلى أن أمنيتها في أن يجد الطفل جهات مختصة تتولى رعايته، مؤكدة أنه لا يزال حريصًا على التعليم وبناء مستقبل أفضل، مضيفة: حرام يفضل في الظروف دي، هو طفل نظيف وعايز يتعلم ويعيش زي أي طفل.


وقال الطفل خلال الفيديو :"أول ما مات أبويا أنا اتمرمطت ،زهقت من الدنيا ومش عارف أعمل إيه.

وأضاف :"بنام عند المسجد وبقالي سنتين في الشارع ،سكان المنطقة بيساعدوني وبيدوني أكل".

وتابع :"كان عندي 8 سنين.. وأمي قالت لي: عيش في الشارع أنا هتجوز.


اتجوزت وخدت شقة...".

وختم الطفل آدم :"مليش حد غير ربنا وأهلي مبيسألوش فيا".


وكانت قد بدأت تفاصيل الواقعة بعدما أطلقت إحدى السيدات استغاثة إنسانية لإنقاذه، ليخرج الطفل بعدها ويكشف عن حجم معاناته القاسية والمريرة التي عاشها بمفرده.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر آدم طفل يدعى آدم إحدى السيدات في منطقة المعادي حالة الطفل مناشدة عبر منصات التواصل الاجتماعي لتدخل الجهات المعنية ل آدم محمد عبد الرحمن محمد علي

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