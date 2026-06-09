ميني كانتري مان 2027 تباع بهذه المواصفات

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سيارة مينى كانترى مان موديل 2027 الجديدة

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: مينى كانترى مان موديل 2027 ، وتنتمي كانترى مان لفئة السيارات الهاتشباك .

محرك مينى كانترى مان موديل 2027

سيارة مينى كانترى مان موديل 2027 الجديدة

تستمد سيارة مينى كانترى مان موديل 2027 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وبها قوة 300 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وبها عزم دوران 400 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ مينى كانترى مان موديل 2027

سيارة مينى كانترى مان موديل 2027 الجديدة

زودت سيارة مينى كانترى مان موديل 2027 بالعديد من وسائل والأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

مواصفات مينى كانترى مان موديل 2027

سيارة مينى كانترى مان موديل 2027 الجديدة

تمتلك سيارة مينى كانترى مان موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، و بها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها نوافذ كهربائية، وبها زجاج فاميه .

سعر مينى كانترى مان موديل 2027

سيارة مينى كانترى مان موديل 2027 الجديدة

الفئة الأولي من سيارة مينى كانترى مان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 520 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مينى كانترى مان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 750 ألف جنيه .