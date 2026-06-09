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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على المتهمين بالتعدي على صاحب محل بأسلحة نارية في السويس

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام آخرين بالتعدى على مالك محل باستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابته وكذا إطلاق أعيرة نارية وإصابة طفل بالسويس.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 مايو المنقضى تبلغ لقسم شرطة الأربعين من أحد المجمعات الطبية بإستقبالها (صاحب محل "مصاب بجروح قطعية وكدمات متفرقة" – مقيم بدائرة القسم) إثر قيام عدد من الأشخاص "مقيمون بذات الدائرة" بالتعدى عليه بالضرب بأسلحة نارية وبيضاء محدثين إصابته لخلافات سابقة بينهم .

كما تبين قيام الأهالى بمحاولة فض المشاجرة بينهم فقام المشكو فى حقهم بإطلاق أعيرة نارية أصابت أحد الطلاب "تصادف مروره بمكان الواقعة". 

أمكن ضبط المشكو فى حقهم (عناصر جنائية)، وبحوزتهم الأسلحة النارية والبيضاء المستخدمة فى التعدى ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات. 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى أسلحة بيضاء

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