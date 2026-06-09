شاهد| إكسيد إكزلانتكس ES الكهربائية

كشفت شركة إكسيد عن طرازها الجديد إكسيد إكزلانتكس ES، وتنتمي إكزلانتكس لفئة السيارات السيدان الفاخرة، ويوجد بها العديد من الأنظمة من ضمنها، تقنيات مساعدة السائق، وأنظمة المقصورة الذكية.

سيارة إكسيد إكزلانتكس ES الكهربائية الجديدة

مواصفات إكسيد إكزلانتكس ES الكهربائية

سيارة إكسيد إكزلانتكس ES الكهربائية الجديدة

زودت سيارة إكسيد إكزلانتكس ES الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، فتحات تهوية أمامية، وبها نظام إضاءة قابل للتخصيص، وبها صداد خلفي معدل، وبها جناح خلفي نشط، وقنوات تهوية أكبر على جانبي الهيكل، وبها مكابح ثابتة بستة مكابس، وبها نظام فالكون 700 لمساعدة السائق الذي يعتمد علي خوارزميات مطورة .

سيارة إكسيد إكزلانتكس ES الكهربائية الجديدة

ويعتمد النظام على 27 مستشعر منهم، 11 كاميرا و12 مستشعر بالموجات فوق الصوتية وثلاثة رادارات بالموجات المليمترية، وبها مستشعر ليدار مثبت على السقف، وبها شاشة رقمية للعدادات، وبها شاشة وسطية عائمة تعمل باللمس، وبها معالج Snapdragon 8295P من كوالكوم، ونموذج الذكاء الاصطناعي Carmind AI لتشغيل نظام المقصورة الذكية الجديد AI Lingxi، وبها أزرار اختصار فعلية في الكونسول الوسطي واستبدلت بعض أدوات التحكم اللمسية بفتحات تكييف قابلة للتعديل يدويًا، وتم إعادة تصميم بعض عناصر الزينة الداخلية.

محرك إكسيد إكزلانتكس ES الكهربائية

سيارة إكسيد إكزلانتكس ES الكهربائية الجديدة

تحصل سيارة إكسيد إكزلانتكس ES الكهربائية علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ويمكنها قطع مدى كهربائيًا يصل إلى 255 كم/ساعة، ويصل المدى الإجمالي إلى 1645 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطارية سعه 97.7 كيلوواط/ساعة، ويمكنها قطع مدى يصل إلى 860 كم/ساعة .

سيارة إكسيد إكزلانتكس ES الكهربائية الجديدة

وتحصل نسخة Snow Leopard AWD 2.0 الأعلى أداءً على نظام ذكي لتوزيع عزم الدوران بين المحورين الأمامي والخلفي، كما حصلت على نظام تعليق أمامي مزدوج الأذرع وتعليق خلفي متعدد الوصلات، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.9 ثانية .