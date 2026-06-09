خلافات جيرة.. ضبط المتهمين بالتعدى على سيارة شخص بالسويس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بتحطيم زجاج إحدى السيارات باستخدام عصى خشبية بالسويس.



وبالفحص تم تحديد مالك السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو (مندوب بإحدى شركات التوريدات - مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل) ، وبسؤاله قرر بحدوث مشاجرة بينه وبين (عاطل "مصاب بجرح بالرأس") لخلافات جيرة بينهما ، قام على إثرها الأخير بالإستعانة بآخر وإستقلالهما دراجة نارية وإحداث التلفيات بسيارته بعصى خشبية على النحو الوارد بمقطع الفيديو .

وتم ضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو ومستقليها (مقيمان بذات دائرة القسم) ، وبحوزتهما (العصى المستخدمة فى التعدى) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.