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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بحضور المفتي.. مناقشة رسالة دكتوراه بجامعة الزقازيق حول "جهود الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة"

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
محمد الطحاوي

استقبل الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم فضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، وذلك على هامش زيارته لجامعة الزقازيق للمشاركة في مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان «جهود الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» بكلية الدراسات الآسيوية العليا، المقدمة من الباحث أبو مسلم محمد محمد علي بشر.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على الكلية، والدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

من جانبه، أعرب الدكتور خالد الدرندلي عن خالص تقديره واعتزازه بزيارة فضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، مؤكدًا أن جامعة الزقازيق تولي دعم الحركة البحثية وتشجيع الدراسات المتخصصة أولوية قصوى، وأن تعزيز البحث العلمي يعكس ريادة الجامعة في خدمة المجتمع، ويجسد حرصها على دعم الفكر المستنير علميًا ودينيًا.

وفي السياق ذاته أكد مفتي الديار المصرية أهمية تناول موضوعات الإعجاز العلمي بأسلوب بحثي رصين قائم على المنهجية العلمية الدقيقة، مشيرًا أن هذا النوع من الدراسات يسهم في تعزيز الوعي الديني والفكري، ويربط بين القرآن الكريم والسنة النبوية والمعرفة العلمية الحديثة، بما يخدم رسالة العلم والدين معًا.

تناولت الرسالة جهود الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في التعريف بأوجه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ودورها في نشر الدراسات والبحوث المتخصصة، إلى جانب استعراض عدد من الأنشطة والمبادرات العلمية التي نفذتها الهيئة.

ضمت لجنة الإشراف والحكم والمناقشة كُلُّ من الدكتور محمد محمود أحمد هاشم أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر ونائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية – رئيسًا للجنة ومشرفًا على الرسالة، والدكتور أحمد محمد علي سالم أستاذ الحديث والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق وعضو لجنة ترقية الأساتذة بجامعة الأزهر – مشرفًا على الرسالة، والدكتور حنفي محمود مدبولي أستاذ علم الفيروسات المتفرغ بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف – عضوًا ومناقشًا. حيث ناقشت الباحث في أهداف الرسالة ومحاورها العلمية، وانتهت اللجنة إلى منح الباحث درجة الدكتوراه وسط أجواء مليئة بالفخر والاعتزاز.

الزقازيق جامعة الزقازيق مفتي الديار المصرية رسالة دكتوراه

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