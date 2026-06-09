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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مجلة علوم دمنهور العلمية تحصل على النقاط الكاملة في تصنيف المجلس الأعلى للجامعات

مجلة علوم دمنهور
مجلة علوم دمنهور
ساندي رضا

حققت المجلة العلمية لكلية العلوم بجامعة دمنهور Damanhour Journal of Pure and Applied Sciences إنجازاً جديداً، بحصولها على تقييم الحد الأقصى7 نقاط ضمن تصنيف لجنة المجلس الأعلى للجامعات للمجلات العلمية المصرية، وذلك بعد استيفائها كافة معايير الجودة والحوكمة والنشر العلمي الرصين.

من جانبه تقدم الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، بخالص التهنئة إلى الدكتورة جيهان الخضري عميد الكلية، وأسرة الكلية وأعضاء هيئة التحرير، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعد إضافة نوعية إلى رصيد الجامعة البحثي وخطوة مهمة نحو تعزيز مكانتها في التصنيفات الدولية.

وأوضح "ترابيس" أن حصول المجلة على النقاط الكاملة يعكس التزاما مؤسسيا بمعايير النشر الدولية، وصرامة في التحكيم، وانتظاما في الصدور، وجودة محتوى تنافس المجلات العالمية، مؤكدا أن تقييم 7 نقاط ليس رقماً، بل هو اعتراف رسمي من المجلس الأعلى للجامعات بجودة المنتج البحثي لجامعة دمنهور، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يعزز من ثقة الباحثين محليا ودوليا في مجلاتنا العلمية، ويدعم استراتيجية الجامعة لزيادة النشر الدولي، ورفع معدلات الاستشهاد، وتحسين ترتيبها في التصنيفات العالمية.

وأضاف رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة مستمرة في دعم البنية التحتية الرقمية للمجلات العلمية، وتوفير منصات النشر الإلكتروني المؤمنة، وتدريب فرق التحرير على أحدث معايير النشر، باعتبار البحث العلمي ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030.

من جانبها، أعربت الدكتورة جيهان الخضري عن اعتزازها بهذا التقييم، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز نتاج منظومة متكاملة للجودة بدأت من اختيار البحوث، مرورا بعملية التحكيم، وانتهاءً بالإخراج الفني والتواجد الرقمي.

وأضافت الخضري أن "لجنة المجلس الأعلى للجامعات" قيّمت المجلة وفق 7 محاور رئيسية شملت: أصالة المحتوى، كفاءة هيئة التحرير، دقة التحكيم، انتظام الصدور، الأخلاقيات العلمية، التواجد بقواعد البيانات، والموقع الإلكتروني، مشيرة إلى أن حصول مجلة الكلية على الدرجة الكاملة يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح"، مؤكدة  أن الكلية ستبذل قصارى جهدها خلال المرحلة القادمة  لتكون منبراً عالمياً لنشر أبحاث العلوم الأساسية.


جدير بالذكر أنه سبق لعدد من المجلات العلمية الصادرة عن كليات "التربية، الآداب، الزراعة، التجارة، التربية للطفولة المبكرة، الحاسبات والمعلومات، الطب البيطري، التمريض" بجامعة دمنهور الحصول على تقييمات متقدمة من لجنة المجلس الأعلى للجامعات لتصنيف المجلات العلمية، مما يعكس نهج الجامعة الثابت في دعم البحث العلمي، والارتقاء بمنظومة النشر الأكاديمي، وتعزيز جودة المخرجات البحثية بكافة كلياتها.

دمنهور جامعة دمنهور البحيرة

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