إيه السمبلة دي .. صانع محتوى يكشف كواليس جملة غيرت مسيرته 180 درجة

كشف صانع المحتوى خالد محمود كواليس ظهور عبارته الشهيرة «إيه السمبلة دي»، والتي تحولت إلى علامة مميزة ارتبطت باسمه على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الأمر جاء بمحض الصدفة دون أي تخطيط مسبق.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي شريف بديع والإعلامية سارة سامي في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن بداية القصة كانت خلال مكالمة هاتفية جمعته بصديقته حبيبة النجار أثناء استعدادهما لحضور أحد الأفراح، موضحًا أنه اعتاد دائمًا التعبير عن آرائه بشكل تلقائي وعفوي.

وأضاف: «خلال المكالمة كانت حبيبة تستعرض إطلالتها، وكانت المرة الأولى التي ترتدي فيها فستانًا بسيطًا، فقلت لها بشكل تلقائي: إيه السمبلة دي، فأعجبتها الجملة وطلبت مني أن أقدم بها فيديو على منصات التواصل».

وأوضح أن الفيديو تم نشره في ساعات الفجر الأولى، لكنه حقق انتشارًا واسعًا بشكل سريع، ومنذ ذلك الوقت ارتبط اسمه بهذه العبارة التي أصبحت جزءًا من هويته أمام الجمهور