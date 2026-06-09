حقيقة بقعة زيت الجبيل بطور سيناء.. لجنة فنية تؤكد خلو الشاطئ من أي تلوث

أكد مصدر مسؤول بإدارة البيئة بمحافظة جنوب سيناء أن اللجنة الفنية التي جرى تشكيلها لمعاينة وفحص ما أُثير بشأن وجود بقعة زيتية على شاطئ قرية الجبيل بمدينة طور سيناء، انتهت إلى عدم رصد أي بقع زيتية جديدة على الشاطئ.

وأوضح المصدر أن اللجنة توصلت، عقب أعمال الفحص والمعاينة الميدانية، إلى أن الآثار الزيتية الموجودة بالشاطئ قديمة ومترسبة على الصخور المتحجرة الممتدة بطول نحو 150 مترًا، مؤكدًا أنها لا تمثل أي خطر على الحياة البحرية أو البيئة الساحلية، كما أنها لا تترك أي آثار على أجسام أو ملابس رواد الشاطئ.

وأشار إلى أن مياه البحر بالمنطقة تتمتع بدرجة عالية من الصفاء، وخالية تمامًا من أي تلوث زيتي، لافتًا إلى أن اللجنة لم ترصد أي تأثيرات سلبية على الكائنات البحرية أو النظام البيئي المحيط بالشاطئ.

وأضاف أن اللجنة أوصت بعدم إزالة الصخور المتحجرة الموجودة على الشاطئ، نظرًا لأهميتها البيئية ودورها في الحد من عوامل النحر والتآكل الساحلي، بما يسهم في الحفاظ على التوازن البيئي وحماية الشاطئ من التأثيرات الطبيعية.

وكانت الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء قد تلقت إخطارًا يفيد بوجود بقعة زيتية على شاطئ الجبيل المواجه لمنطقة إسكان الشباب، وعلى الفور جرى تشكيل لجنة متخصصة لإجراء أعمال الحصر والمعاينة الميدانية للمنطقة، وإعداد تقرير فني لتقييم الوضع البيئي وتحديد مدى تأثيره على الشاطئ والحياة البحرية، إلى جانب وضع التوصيات والإجراءات اللازمة للتعامل مع الموقف.

وأكدت نتائج المعاينة النهائية سلامة الوضع البيئي بالشاطئ، وعدم وجود أي مؤشرات على تلوث زيتي جديد، ما يبعث برسالة طمأنة للمواطنين ورواد الشاطئ.



