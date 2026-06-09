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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

شرم الشيخ تحتفل باليوم العالمي للمحيطات بمشاركة سياح من مختلف الجنسيات في أجواء ترفيهية وتوعوية

الفعالية بشرم الشيخ
الفعالية بشرم الشيخ
ايمن محمد

انطلقت فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات على شواطئ مدينة شرم الشيخ، بمشاركة مئات السياح من مختلف الجنسيات، في مشهد يعكس أهمية المحيطات ودورها الحيوي في حياة الإنسان، وضرورة تعزيز الوعي البيئي للحفاظ على المسطحات المائية وحماية الحياة البحرية.

وشهدت الاحتفالية مجموعة من الفعاليات الترفيهية والتوعوية التي أسعدت الكبار والأطفال من الزوار، حيث تضمنت مسابقات تثقيفية، وورش عمل فنية للأطفال شملت الرسم وصناعة المجسمات من الرمال، إلى جانب أنشطة تفاعلية مثل إعداد البيتزا بأيدي الأطفال في أجواء طبيعية مفتوحة، فضلًا عن تنظيم رحلات بحرية بالجلاس بوت ورحلات غطس.

وحرصت المنشآت السياحية المشاركة على توفير المشروبات والمأكولات الخفيفة للضيوف، فيما لفتت الأنظار تورتة احتفالية خاصة حملت تهنئة باليوم العالمي للمحيطات، في أجواء احتفالية جمعت بين الترفيه والتوعية البيئية.
وقال جان إيف مينيه، ممثل إحدى العلامات الفندقية العالمية، إن اليوم العالمي للمحيطات يُعد حدثًا دوليًا مهمًا لتعزيز الوعي بأهمية حماية المحيطات، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لتحقيق البيئية. وأضاف أن القطاع الفندقي يمتلك قدرة كبيرة على الوصول إلى ملايين الزوار سنويًا، ما يمنحه دورًا محوريًا في دعم الجهود البيئية وجعل مفاهيم الاستدامة أكثر تفاعلًا وفاعلية.
وأوضح أن المنشآت السياحية تواصل تنفيذ خطوات عملية نحو التحول الأخضر، من خلال تقليل استخدام المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتعزيز ممارسات الاستدامة في قطاع المأكولات البحرية، وتوسيع برامج التدريب ودعم المشروعات المرتبطة بحماية البيئة البحرية بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، مؤكدًا أن الجهود التراكمية تمثل عنصرًا أساسيًا في حماية المحيطات على المدى الطويل.
ومن جانبه، قال فرانك نابلسي، نائب الرئيس الإقليمي لأكور في مصر، إن مدينة شرم الشيخ تُعد واحدة من أهم المقاصد السياحية في مصر، وترتبط بشكل مباشر بصحة البحر الأحمر ونظامه البيئي الفريد، مشددًا على التزام المجموعة بدعم مبادرات حماية المحيطات بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة (WWF).
وأضاف أن هذه الجهود تشمل حماية التنوع البيولوجي البحري، وتعزيز وعي النزلاء بالسلوكيات البيئية المسؤولة، بما يسهم في تقليل الأثر البيئي، ودعم استدامة البحر الأحمر على المدى الطويل، وتعزيز مكانة شرم الشيخ كإحدى أبرز الوجهات السياحية المستدامة في المنطقة.

جنوب سيناء شرم الشيخ سياحة يوم للمحيطات

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