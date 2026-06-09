أخطر تنظيم مالي للإخوان..إحالة 65 متهمًا في أكبر قضية لتهريب الأموال إلى الجنايات

أحالت نيابة أمن الدولة العليا 65 متهما من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية فى واحدة من أكبر التنظيمات لتهريب الأموال من وإلي خارج مصر والعكس واستغلال الأموال الموجودة فى البنوك المصرية المتحصلة من أرباح شركاتهم غير المرصودة فى التخطيط لعمليات إرهابية لاستهداف الأمن القومي المصري إلي محكمة الجنايات .

جاء بأمر الإحالة الذي أعدته نيابة أمن الدول العليا أن المتهمون من الأول حتى الرابع تولوا قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه

الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أن المتهمين من الخامس حتى الأخيرة انضموا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات

كما أن المتهمين الرابع، والحادي عشر والرابع عشر والثاني والعشرون، والثالث

والعشرون، والخامس والعشرون، والسادس والثلاثون، والسادس والأربعون والخمسون ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية والإرهابيين؛ بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة - موضوع الاتهام الوارد بالبندِ أولا - وأعضاء بها بأموال، وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية؛ على النحو المبين بالتحقيقات.

