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تأييد حكم الإعدام على قاتل مالك "قهوة أسوان" بمصر الجديدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأييد حكم الإعدام على قاتل مالك "قهوة أسوان" بمصر الجديدة

المتهم
المتهم
مصطفي رجب

قررت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة المنعقدة اليوم في العباسية، بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد المتهم  بإنهاء مالك مقهى في القضية المعروفة إعلاميا بـ قهوة أسوان .


 

وطالب دفاع المتهم خلال الجلسة، ببراءته مما نسب إليه مؤكدًا أن الواقعة جاءت حسب روايته في إطار الدفاع عن النفس، وشكك في توافر نية القتل العمد لدى المتهم، قائلًا: “يقال إن المتهم أنهى حياة المجني عليه لأنه كان قرفان منه هو أي حد يقتل حد عشان قرفان منه ” في محاولة لنفي تعمد موكله ارتكاب الجريمة.


 

تفاصيل القضية


 

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، أودعت حيثيات حكمها بإعدام المتهم بقتل قهوجي في منطقة الكوربة بمصر الجديدة.


 

وجاء في حيثيات الحكم، أن واقعة الدعوى تتحصل في أن المجني عليه محمد عبد الرازق محمد صاحب مقهى أسوان" الكائنة بشارع إبراهيم باشا منطقة الكوربة بقسم شرطة مصر الجديدة قد بسط الله عليه من المال والذي كان يستثمره في مجال العقارات نشب بينه وبين المتهم والذي يدعي ناصر ص صاحب محل جنة الفواكه للعصائر بذات المكان خلاف بسبب الجيرة وفرض السيطرة علي المكان للانتفاع به، كما أن ذلك تسبب في نشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليه منذ مدة سابقة علي تاريخ الواقعة تعدي كل منهما على الآخر وتم إنهاء ذلك الخلاف من قبل أهالي المنطقة إلا أن المتهم أضمر في نفسه الغل والضغينة للمجني عليه ولم يصفي له.


 

وتابعت أنه حال علم المتهم بقيام المجني عليه بشراء حصته في العقار الكائن به محل العصير الخاص بالأول استشاط غيظا ظنا منه أن المجني عليه سيحاول طرده من المحل ومقاسمته أرباحه بإقامة دعوى قضائية عليه فوسوست له نفسه فكرة التخلص من المجني عليه ففكر بهدوء وروية وتدبر أمره وأعد عدته واختار الطريقة التي ينهي بها علي حياة المجني عليه.


 

وكشفت عن أن المتهم أحضر "مطواة قرن غزال" كان قد اشتراها لهذا الغرض ويوم الواقعة كمن للمجني عليه في الطريق الذي أيقن المرور منه عائدا إلي مسكنه من أمام محله وما أن ظفر به حتي استل المطواة وأجهز عليه بطعنة قاتلة في صدره فخارت قواه وسقط مغشيا عليه أرضا وجثم فوقه ممسكا به وظل يطعنه بقوة طعنات متتالية في أنحاء متفرقة من جسده في صدره وبطنه قاصدا من ذلك قتله ولم يتركه إلا جثة هامدة ولم ينصاع إلي صراخ المتواجدين بمكان الواقعة لمنعه من موالاة التعدي علي المجني عليه وظل يسير بالمطواة في الشارع مفتخرا أنه تخلص من المجني عليه بقتله بالطعنات القاسية الغادرة ومنها الإصابة الطعنية بالقلب ما نتج عنها من قطع بنسيجه ونزيف بغشاء التامور أدي إلي توقف عضلة القلب والوفاة.

محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة حكم الإعدام قهوة أسوان

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