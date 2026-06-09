بلغاريا تعلن تعليق المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع البلغاري ديميتار ستويانوف، اليوم الثلاثاء، أن بلغاريا لن ترسل أسلحة إلى أوكرانيا بعد الآن.

وقال الوزير البلغاري -في مؤتمر صحفي- "لقد أوضحنا بالفعل أن الحرب في أوكرانيا لا يمكن حلها على أرض المعركة. نحن نشهد حرب استنزاف، وبغض النظر عن كمية الأسلحة التي يتم تجميعها، فإن النتيجة الوحيدة هي خسارة الأرواح البشرية. حان الوقت للجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية أن هذه الخطوة تعزز معارضة الحكومة البلغارية الجديدة لدعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، وذلك بعد أن فاز رئيس الوزراء البلغاري المنتخب حديثًا رومين راديف، بفارق كبير في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أبريل الماضي.

يذكر أن بلغاريا أرسلت 13 شحنة من المساعدات إلى كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في عام 2022، لكن راديف وصف الأزمة الأوكرانية بأنها "محكوم عليها بالفشل".

ودعا راديف إلى ضرورة أن تتفاوض أوكرانيا مع روسيا من أجل إحلال السلام، واقترح في مايو الماضي أن يقود الاتحاد الأوروبي محادثات السلام.

وإلى جانب وقف المساعدات لأوكرانيا، كشف ستويانوف عن خطة الحكومة لزيادة الإنفاق الدفاعي لبلغاريا إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لاستراتيجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في هذا الصدد، وهو الأمر الذي تعهد به راديف سابقًا.



