وزير الدفاع الإيطالي : ترسانة إيران لم تستنفد بعد .. والعملية العسكرية اتخذت بعدا أكبر

رأى وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو أن إيران أثبتت أن قدراتها العسكرية وترسانتها لم تستنفد بعد، مشيرا إلى أن العملية العسكرية ضد إيران اتخذت بعدا أكبر.

وقال وزير الدفاع الإيطالي – خلال جلسة إحاطة أمام لجنتي الشئون الخارجية والدفاع المشتركة بمجلس النواب ومجلس الشيوخ - إن طهران أظهرت قدرتها على شن هجمات صاروخية واسعة النطاق ليس فقط ضد إسرائيل، موضحا أن هجمات الأحد الماضي، التي استهدفت إسرائيل بأكثر من 30 صاروخا باليستيا تعد دليلا على ذلك.

وأشار إلى أن طهران تمكنت من التعلم من حرب الأيام الاثني عشر من خلال تعديل تكتيكاتها وإظهار مرونة استثنائية، لا سيما من خلال تشتيت القوات واستقلالية مختلف قطاعات سلسلة قيادتها.

ولفت الوزير الإيطالي إلى سلاحين سمحا لإيران ليس فقط بالبقاء بل أيضا بالسيطرة بقوة على طاولة المفاوضات هما الفوضى الإقليمية الناجمة عن خيار مهاجمة الدول المجاورة بشكل عشوائي ، والأزمة العالمية التي أحدثها حصار مضيق هرمز.

وأضاف أن ما كان يقصد به في البداية أن يكون عملية عسكرية محدودة مدفوعة بالحاجة إلى مواجهة البرنامج النووي الإيراني وتقليص شبكة الجهات المسلحة التي تدعمها طهران في المنطقة، قد اتخذ بعدا أوسع طال المنطقة بأكملها.



