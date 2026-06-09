برلمانية: القمة المصرية الإريترية تؤكد دور القاهرة المحوري في حماية أمن البحر الأحمر

أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن القمة المصرية الإريترية التي عقدت بالقاهرة جاءت في توقيت بالغ الأهمية تشهده المنطقة، في ظل تصاعد التحديات الأمنية والسياسية التي تمس منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وهو ما يستدعي المزيد من التنسيق والتشاور بين الدول الشقيقة للحفاظ على أمنها القومي ومصالح شعوبها.

وأضافت أن القمة تعكس الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز التعاون مع دول الجوار الأفريقي لمواجهة التحديات المشتركة، مشيرة إلى أن تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإريتريا يمثل ترجمة عملية لرؤية الدولة المصرية القائمة على الربط بين الأمن والتنمية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة وفتح آفاق جديدة للتعاون بين دول القارة الأفريقية.

تعزيز التعاون مع إريتريا يجسد رؤية مصر لربط الأمن بالتنمية



وأوضحت أن السياسة الخارجية المصرية تواصل تحقيق نجاحات ملموسة على مختلف المستويات، بما يعزز مكانة مصر الإقليمية ويؤكد دورها كركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في أفريقيا والشرق الأوسط.

وثمنت النائبة تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن استقرار القرن الأفريقي يمثل أحد المرتكزات الأساسية للأمن القومي المصري، مؤكدة أن هذا النهج يعكس رؤية استراتيجية شاملة تتبناها الدولة المصرية للحفاظ على استقرار محيطها الإقليمي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من أمنها الوطني.

كما أشادت بالموقف المصري والإريتري المشترك بشأن أهمية الحفاظ على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة فيه، مؤكدة أن هذا التوافق يعبر عن تمسك دول المنطقة بحقها في إدارة شؤونها الاستراتيجية بعيدًا عن أي تدخلات أو محاولات لفرض واقع جديد يهدد استقرار هذا الممر الحيوي.

ولفتت إلى أن الموقف المصري الثابت تجاه السودان يعكس حرص القاهرة الدائم على دعم وحدة الدول الوطنية والحفاظ على استقرارها، مؤكدة أن مصر كانت ولا تزال داعمًا رئيسيًا لكل الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمات وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.