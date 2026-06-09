قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيانات ملاحية : صادرات السعودية من وقود الطائرات إلى أوروبا تتجاوز مستويات ما قبل إغلاق هرمز
منع جماهير .. تعليق ناري من أحمد موسى عن سوء تنظيم مونديال الولايات المتحدة
هل تشتري الآن أم تنتظر؟ توقعات أسعار الدواجن الأيام المقبلة
البيض بـ 65 جنيها في المزرعة.. اتحاد منتجي الدواجن: لا دور لأي سمسار في تحديد الأسعار
زيلينسكي : لن نقبل اتفاقات سلام مع روسيا بدون مشاركتنا
اتحاد منتجي الدواجن: المصريون يستهلكون 5 ملايين فرخة و40 مليون بيضة يوميا
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية غدا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
أنطونيو تاياني : تصريحات بن غفير بشأن إيطاليا غير مقبولة .. ولا تليق بوزير
هل يجوز قراءة آيات طويلة في الصلاة أم الأفضل القصيرة؟.. أمين الإفتاء يجيب
مقبرة إيرانية للطيران الأمريكي.. خسائر جوية فادحة لواشنطن بعد نكبة الأباتشي | تقرير
مواعيد مباريات مصر في كأس العالم 2026
كامل الوزير : ممر تجاري عربي شمالي وآخر جنوبي .. والقطار السريع يصل سفاجا 2028
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: القمة المصرية الإريترية تؤكد دور القاهرة المحوري في حماية أمن البحر الأحمر

النائبة عبير عطا الله
النائبة عبير عطا الله
حسن رضوان

أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن القمة المصرية الإريترية التي عقدت بالقاهرة جاءت في توقيت بالغ الأهمية تشهده المنطقة، في ظل تصاعد التحديات الأمنية والسياسية التي تمس منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وهو ما يستدعي المزيد من التنسيق والتشاور بين الدول الشقيقة للحفاظ على أمنها القومي ومصالح شعوبها.

وأضافت أن القمة تعكس الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز التعاون مع دول الجوار الأفريقي لمواجهة التحديات المشتركة، مشيرة إلى أن تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإريتريا يمثل ترجمة عملية لرؤية الدولة المصرية القائمة على الربط بين الأمن والتنمية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة وفتح آفاق جديدة للتعاون بين دول القارة الأفريقية.

تعزيز التعاون مع إريتريا يجسد رؤية مصر لربط الأمن بالتنمية 


وأوضحت أن السياسة الخارجية المصرية تواصل تحقيق نجاحات ملموسة على مختلف المستويات، بما يعزز مكانة مصر الإقليمية ويؤكد دورها كركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في أفريقيا والشرق الأوسط.

وثمنت النائبة تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن استقرار القرن الأفريقي يمثل أحد المرتكزات الأساسية للأمن القومي المصري، مؤكدة أن هذا النهج يعكس رؤية استراتيجية شاملة تتبناها الدولة المصرية للحفاظ على استقرار محيطها الإقليمي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من أمنها الوطني.

كما أشادت بالموقف المصري والإريتري المشترك بشأن أهمية الحفاظ على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة فيه، مؤكدة أن هذا التوافق يعبر عن تمسك دول المنطقة بحقها في إدارة شؤونها الاستراتيجية بعيدًا عن أي تدخلات أو محاولات لفرض واقع جديد يهدد استقرار هذا الممر الحيوي.

ولفتت إلى أن الموقف المصري الثابت تجاه السودان يعكس حرص القاهرة الدائم على دعم وحدة الدول الوطنية والحفاظ على استقرارها، مؤكدة أن مصر كانت ولا تزال داعمًا رئيسيًا لكل الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمات وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

النائبة عبير عطا الله القمة المصرية الإريترية القاهرة المحوري مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا والزمالك

رفع إيقاف القيد | فيفا يعلن مفاجأة سارة في أزمة الزمالك

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. كم يصل سعر التذكرة؟

سعر الريال السعودي اليوم

يواصل الهبوط.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

اتهامات جديدة تهز ملف إبستين.. مساعدته السابقة تروي تفاصيل صادمة لأول مرة

اتهامات جديدة تهز ملف إبستين.. مساعدته السابقة تروي تفاصيل صادمة لأول مرة

كنترولات الشهادة الإعدادية 2026

20 صورة ترصد إنتظام أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في الكنترولات

مشغولات ذهبية

انهيار تاريخي.. أسعار الذهب تواصل النزيف وعيار 21 يتراجع بقوة

اسعار البيض اليوم

بعد انخفاض سعره.. أفضل طريقة لتخزين البيض فترة طويلة

ترشيحاتنا

المحمول

شكاوى من رسوم مفاجئة على أجهزة المحمول القديمة.. اتبع هذه الخطوات

المياه

قطع المياه 6 ساعات عن الجيزة اليوم.. اعرف الأسباب وموعد العودة

سعر البيض اليوم

فرصتك للشراء.. سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

بالصور

ليلى علوي تساعد بيومي فؤاد في البحث عن ابنه .. صور جديدة من فيلم ابن مين فيهم؟

ابن مين فيهم
ابن مين فيهم
ابن مين فيهم

ماذا يحدث للمخ عند التعرض للقلق المزمن؟.. يحوّله إلى إدمان خفي

القلق المزمن
القلق المزمن
القلق المزمن

تنظيف الكلى طبيعيًا.. طرق فعالة وأطعمة تقلل خطر الحصوات وتحسن وظائفها

هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟
هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟
هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟

طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي .. مقبلات بطعم لا يقاوم

طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي
طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي
طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي

فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

الأفضل اللحم أم الدجاج.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

مدرب الأهلي الجديد

مدرب الأهلي الجديد.. أبرز خمسة أسماء على طاولة المفاوضات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

المزيد