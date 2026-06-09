الرئيس السيسي يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية غدا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

يستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، باكر، أخاه الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، وذلك في إطار الزيارة الثنائية التي يقوم بها الرئيس الكونغولي إلى جمهورية مصر العربية، حيث من المقرر أن يعقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية تبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، فضلًا عن التشاور حول القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.