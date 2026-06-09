السعودية تدعم قطاع الطاقة اليمني بمشتقات نفطية بـ 150 مليون دولار

وقعت المملكة العربية السعودية واليمن، اليوم الثلاثاء، اتفاقية لتوريد مشتقات نفطية دعما لتشغيل محطات توليد الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، بقيمة 150 مليون دولار، والمقدمة من المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لوزارة الكهرباء والطاقة.
وقع الاتفاقية وزير الكهرباء والطاقة اليمني المهندس عدنان الكاف، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية واس، فإن الاتفاق يغّذي دعم المشتقات النفطية "ديزل ومازوت" أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، تعزيزا لاستقرار خدمات الكهرباء واستمرارية تشغيلها، ودعما للقطاعات الحيوية والخدمية المرتبطة بالطاقة الكهربائية.
وذكرت أن الاتفاق يأتي في إطار نهج المملكة لمساندة الشعب اليمني وتخفيفًا من معاناته الإنسانية، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وبما يسهم في تحفيز الحركة التجارية، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي في اليمن.