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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نبيل العطار : تأهيل أساتذة الجامعات رقميا ضرورة لمواكبة التحول التكنولوجي

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

أكد النائب نبيل العطار عضو مجلس النواب أن إطلاق مبادرة وطنية شاملة لتأهيل أساتذة الجامعات على المهارات الرقمية الحديثة ضرورة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم العالي على المستويين المحلي والعالمي.

وأوضح العطار في تصريحات خاصة أن نجاح منظومة التعليم الجامعي لا يرتبط فقط بتطوير المناهج أو تحديث البنية التكنولوجية، وإنما يعتمد بالدرجة الأولى على امتلاك أعضاء هيئة التدريس للمهارات الرقمية التي تمكنهم من توظيف التكنولوجيا الحديثة داخل العملية التعليمية بكفاءة وفاعلية.

مواكبة التطورات العالمية

وأشار إلى أن الجامعات المصرية مطالبة بمواكبة التطورات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتعليم الذكي، وهو ما يتطلب برامج تدريبية متخصصة ومستدامة تستهدف رفع كفاءة الأساتذة وتأهيلهم للتعامل مع الأدوات والمنصات التعليمية الحديثة.

وأضاف أن الاستثمار في تدريب أعضاء هيئة التدريس يعد استثمار مباشر في جودة التعليم ومخرجاته، ويسهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل الذي يشهد تغيرات متلاحقة بفعل التطور التكنولوجي.

واختتم العطار تصريحاته بالتأكيد على أن بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار يبدأ من جامعة عصرية تمتلك كوادر أكاديمية مؤهلة رقميا، قادرة على نقل الخبرات الحديثة للطلاب وربط العملية التعليمية باحتياجات التنمية وسوق العمل المستقبلية.

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