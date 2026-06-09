نائب الشيوخ : صناعة الخيل العربي الأصيل فرصة واعدة لتعزيز الاقتصاد

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن التحرك الحكومي لدعم صناعة الخيل العربي الأصيل يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية هذا القطاع كأحد المجالات الواعدة التي تجمع بين القيمة التراثية والعائد الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات تاريخية وعلمية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا رائدًا في هذا المجال.

وأوضح سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاهتمام المشترك بين وزارتي الزراعة والشباب والرياضة بهذا الملف يمثل خطوة مهمة نحو تحويل هذا الموروث العريق إلى صناعة متكاملة قادرة على جذب الاستثمارات وتنشيط السياحة الرياضية وفتح أسواق جديدة للتصدير، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز موارد الدولة.

الخيل العربي الأصيل يعد أحد أهم عناصر القوة الناعمة لمصر

وأضاف أن الخيل العربي الأصيل يعد أحد أهم عناصر القوة الناعمة لمصر، لما يحمله من مكانة عالمية وسمعة تاريخية مرتبطة باسم مصر عبر قرون طويلة، ما يستوجب مواصلة العمل على تطوير منظومة الرعاية والإنتاج وفق أحدث المعايير الدولية.

واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في هذا القطاع لا يخدم البعد التراثي فقط، بل يمثل أيضًا فرصة اقتصادية حقيقية يجب استثمارها خلال المرحلة المقبلة لتعظيم العائد القومي.