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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: دعم صناعة الخيل العربي الأصيل يعزز الاقتصاد الوطني ويعيد لمصر ريادتها التاريخية

الخيل العربي الأصيل
الخيل العربي الأصيل
حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن التحرك الحكومي الجديد لدعم صناعة الخيل العربي الأصيل يمثل خطوة مهمة نحو استعادة مكانة مصر التاريخية في هذا المجال، وتحويله إلى صناعة اقتصادية وسياحية واعدة قادرة على جذب الاستثمارات وتعزيز الدخل القومي.

وأشارت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الاهتمام المشترك من وزارتي الزراعة والشباب والرياضة بملف الخيل العربي الأصيل يعكس رؤية واضحة لدى الدولة في الحفاظ على السلالات المصرية النادرة وتنميتها، باعتبارها ثروة قومية تحمل قيمة تراثية واقتصادية في الوقت ذاته.

إرث عريق في تربية الخيول العربية الأصيلة

وأضافت أن ما تمتلكه مصر من إرث عريق في تربية الخيول العربية الأصيلة يمنحها ميزة تنافسية كبيرة إقليميًا ودوليًا، مشددة على أن تطوير هذه الصناعة وفتح المجال أمام الاستثمارات فيها يمكن أن يحولها إلى أحد مصادر القوة الناعمة للدولة المصرية، إلى جانب دورها في دعم السياحة الرياضية.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن استمرار الدعم الحكومي لهذا القطاع يعكس إدراكًا لأهميته الاستراتيجية، ويمثل خطوة نحو تعظيم الاستفادة من أحد أهم الموروثات الحضارية التي تتميز بها مصر عبر التاريخ.

الخيل العربي الأصيل الاقتصاد الوطني مجلس النواب صناعة الخيل العربي صناعة اقتصادية التحرك الحكومي الجديد وزارتي الزراعة والشباب

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