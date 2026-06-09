هشام نصر : تقدم كبير في ملف مصدق .. ورفعنا أوراقنا إلى فيفا لإلغاء عقوبة القيد التأديبية

أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن الأبيض حقق تقدمًا كبيرًا في ملف المغربي صلاح مصدق، مشيرًا إلى أن عبد الرحمن إسماعيل وشريف صفوت قاما بدور مهم في التوصل إلى اتفاق بشأن الأزمة.

وقال نصر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ستاد المحور"، إن الزمالك رفع جميع الأوراق المطلوبة عبر نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وتقدم بطلب لرفع عقوبة إيقاف القيد التأديبية، معربًا عن تفاؤله بإمكانية إنهاء العقوبة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الإيقافات التأديبية تأتي نتيجة تكرار شكاوى اللاعبين، لكن تقديم التسويات وسداد المستحقات المالية من شأنه أن يدعم موقف النادي في ملف القيد التأديبي.

وشدد نائب رئيس الزمالك على أن الإيقاف التأديبي لا يرتبط بملف الرخصة الأفريقية أو مشاركة الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن النادي يعمل على تسوية مستحقات اللاعبين وحل الأزمات بشكل تدريجي.

وأضاف أن إدارة الزمالك تعقد اجتماعات مستمرة عبر تقنية “زووم” مع عبد الرحمن إسماعيل وشريف صفوت المتواجدين حاليًا في المغرب وتحديدًا طنجة، مشيرًا إلى وجود تفاهم مع نادي اتحاد طنجة المغربي بشأن مستحقاته، إلى جانب التواصل مع عبد الحميد معالي للوصول إلى حل نهائي للأزمة.