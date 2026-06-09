ورقة الأسئلة | القبض على طالب صوّر لايف في لجنة امتحان بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يقوم خلاله أحد الأشخاص بإحداث حالة من الهرج وتصوير ورقة أسئلة أحد الإمتحانات بإحدى اللجان الخاصة بالمرحلة الثانوية بالجيزة .

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على النشر ( طالب " له معلومات جنائية" – مقيم بالجيزة) وبمواجهته أقر بقيامه بتاريخ 6 الجارى بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه "بث مباشر" من داخل أحد مقار لجان الإمتحانات بالجيزة أثناء أدائه الإمتحان وإحداث حالة من الهرج وتصوير ورقة الأسئلة كنوع من الإستعراض والتباهى أمام زملائه باللجنة بهدف زيادة أعداد متابعيه على صفحته وتحقيق أرباح مادية .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتم التنسيق مع الجهات المعنية لإلغاء الإمتحان باللجنة المشار إليها لما شهدته من تجاوزات .









