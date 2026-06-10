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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء يبحث مع «أكوا باور» السعودية أوجه التعاون والعمل المشترك

خلال اللقاء
خلال اللقاء
وفاء نور الدين

 التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدا من شركة "أكواباو" السعودية، برئاسة محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة الشركة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث زيادة أوجه التعاون والعمل المشترك، ومتابعة آليات ومتطلبات الإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقات المتجددة التي تقوم عليها الشركة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وبرنامج عمل الوزارة، لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

تابع الدكتور محمود عصمت، خلال اللقاء مستجدات الأعمال والتنفيذ في عدد من المشروعات التي تقوم عليها الشركة السعودية ومنها، مشروع طاقة الرياح بقدرة إجمالية 1100 ميجاوات، والذي يجرى تنفيذه على مرحلتين، الأولى قدرة 550 ميجاوات في منطقة جبل الزيت، والثانية بقدرة 550 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، والمقرر ربطه على الشبكة خلال عام 2027، وكذلك مشروع طاقة الرياح بجنوب الغردقة، قدرة 1200 ميجاوات، والمقرر ربطه على الشبكة خلال عام 2029.

وناقش عصمت تطور الأعمال في إطار التوقيتات المحددة، واتخاذ الإجراءات الممكنة للإسراع في التنفيذ وربط المشروعات على الشبكة القومية للكهرباء قبل المواعيد المحددة في ضوء مستجدات استراتيجية العمل فيما يتعلق بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والقدرات التوليدية الجديدة المقرر إضافتها خلال المرحلة المقبلة.

وقال إن هناك متابعة للمشروعات التنفيذية في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتأكيد على المخطط الزمنى لكل مشروع وأهمية الربط على الشبكة في التوقيتات المحددة، وتقديم الدعم اللازم للإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات في ضوء مستجدات خطة العمل والتوسع في مشروعات الطاقات المتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028 وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وضمان دعم واستقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية، موضحا العمل مع الشركاء على اتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع فى تنفيذ المشروعات، واختصار التوقيتات المحددة وضغط الجداول الزمنية، مشيدا بالتعاون مع شركة "أكوا باور" السعودية فى المجالات المختلفة، سيما فى مشروعات الطاقة المتجددة.

وزير الكهرباء الطاقة المتجددة شركة أكواباو السعودية مشروع طاقة الرياح

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