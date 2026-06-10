ارتياح بين طلاب الإعدادية بالإسكندرية بعد امتحان اللغة الإنجليزية

سادت حالة من الارتياح والرضا بين طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، عقب الانتهاء من أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية للفصل الدراسي الثاني، حيث أكد عدد من الطلاب أن أسئلة الامتحان جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وراعت الفروق الفردية، مع وجود بعض الجزئيات التي احتاجت إلى تركيز.

الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الوقائية والتنظيمية داخل اللجان

وشدد الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، على ضرورة الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الوقائية والتنظيمية داخل اللجان الامتحانية، لضمان سير الامتحانات في أجواء آمنة ومنضبطة، مشيرًا إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم، وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، واستخدام أجهزة الكشف الحراري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حال رصد أي حالات مرضية.

وأكد أبو زيد استمرار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأحياء والمرافق المختلفة بالمحافظة، لتوفير المناخ المناسب للطلاب وضمان انتظام العملية الامتحانية دون معوقات.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالإسكندرية 111 ألفًا و652 طالبًا وطالبة، منهم 56 ألفًا و979 طالبًا، و54 ألفًا و673 طالبة، موزعين على 333 لجنة امتحانية، فيما يبلغ إجمالي عدد الملاحظين 14 ألفًا و506 ملاحظين.

وتواصل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية متابعة أعمال الامتحانات ميدانيًا على مدار اليوم، للتأكد من الالتزام بالتعليمات وتحقيق الانضباط داخل جميع اللجان.