قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منافس مصر.. إصابة نجم بلجيكا في التدريبات قبل افتتاحية المونديال
محمود سعد ينعى عبدالعزيز مخيون بكلمات مؤثرة: رحل فارس من أهل المحبة
أكدت تضامنها الكامل معهم.. مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت
الجوهرة التي يريدها إيراولا.. أليكس سكوت بين أحلام ليفربول وتمسك بورنموث
القبض على 4 رجال و5 سيدات يستغلون 13 طفلا في أعمال التسول بالجيزة
مباراة افتتاح كأس العالم تواجه شبح التأجيل.. تفاصيل خطيرة
افتتاح 3 مدارس جديدة بالباجور باستثمارات 100 مليون جنيه.. 110 فصلا دراسيا لخفض الكثافات الطلابية وتحسين جودة التعليم بالمنوفية
أمهات مصر: شكاوى من صعوبة امتحان دراسات الإعدادية بالجيزة
موعد ومكان عزاء الفنان الراحل عبد العزيز مخيون
بسبب جثث القتلى.. قطاع غزة يتعرض لغزو القوارض
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي
القليوبية تنفي تسريب امتحان العلوم للشهادة الإعدادية.. والأسئلة المتداولة مزيفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ارتياح بين طلاب الإعدادية بالإسكندرية بعد امتحان اللغة الإنجليزية

خروج طلاب الاعدادية
خروج طلاب الاعدادية
أحمد بسيوني

سادت حالة من الارتياح والرضا بين طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، عقب الانتهاء من أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية للفصل الدراسي الثاني، حيث أكد عدد من الطلاب أن أسئلة الامتحان جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وراعت الفروق الفردية، مع وجود بعض الجزئيات التي احتاجت إلى تركيز.

الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الوقائية والتنظيمية داخل اللجان

وشدد الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، على ضرورة الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الوقائية والتنظيمية داخل اللجان الامتحانية، لضمان سير الامتحانات في أجواء آمنة ومنضبطة، مشيرًا إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم، وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، واستخدام أجهزة الكشف الحراري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حال رصد أي حالات مرضية.

وأكد أبو زيد استمرار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأحياء والمرافق المختلفة بالمحافظة، لتوفير المناخ المناسب للطلاب وضمان انتظام العملية الامتحانية دون معوقات.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالإسكندرية 111 ألفًا و652 طالبًا وطالبة، منهم 56 ألفًا و979 طالبًا، و54 ألفًا و673 طالبة، موزعين على 333 لجنة امتحانية، فيما يبلغ إجمالي عدد الملاحظين 14 ألفًا و506 ملاحظين.

وتواصل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية متابعة أعمال الامتحانات ميدانيًا على مدار اليوم، للتأكد من الالتزام بالتعليمات وتحقيق الانضباط داخل جميع اللجان.

الإسكندرية الاعدادية امتحان اللغة الإنجليزية طلاب ابوزيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قصف صاروخي

الرد الفوري.. الحرس الثوري الإيراني يطلق صواريخ ومسيّرات نحو أهداف أمريكية بالمنطقة

كاف

قرار صادم من كاف قبل المونديال.. عقوبة مفاجئة على مدافع منتخب مصر تثير الجدل

الذهب

هبوط مفاجئ للذهب.. المعدن الأصفر يخسر 1% ويتراجع بقوة بعد الضربات الأمريكية ضد إيران

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

الدواجن

انخفاض 9 جنيهات في الكيلو .. أسعار الدواجن تُفاجئ المُستهلكين اليوم

كأس العالم

دعوات لمقاطعة كأس العالم 2026.. احتجاجات حاشدة تعطل الوصول إلى ملعب الافتتاح في مكسيكو

الشاب المتطوع

بمجهود فردي.. شاب يغلق فتحات سور كوبري جامعة القاهرة حفاظًا على أرواح المواطنين|صور

علي محمد علي

خليهم يسامحوني.. تفاصيل مأساوية لشاب أنهى حياته بعد النصب عليه وتعثر سداد ديونه

ترشيحاتنا

الأيام المخمورة

فرقة السويس القومية تقدم «الأيام المخمورة» ضمن عروض قصور الثقافة بإقليم القناة وسيناء

خالد جلال

خالد جلال يضع المسرح الجامعي على طاولة مجلس الشيوخ ويطالب بدعم الحركة الثقافية

عبد العزيز مخيون

عبد العزيز مخيون.. جسد مشهد رحيله مرتين قبل وفاته

بالصور

ليس البرتقال.. أفضل فاكهة لتقوية المناعة في الصيف والحفاظ على ترطيب الجسم

ليس البرتقال.. أفضل فاكهة لتقوية المناعة في الصيف والحفاظ على ترطيب الجسم
ليس البرتقال.. أفضل فاكهة لتقوية المناعة في الصيف والحفاظ على ترطيب الجسم
ليس البرتقال.. أفضل فاكهة لتقوية المناعة في الصيف والحفاظ على ترطيب الجسم

لا تتجاهله .. الجوع المستمر قد يكون علامة على مشكلة صحية خفية

لا تتجاهله.. الجوع المستمر قد يكون علامة على مشكلة صحية خفية
لا تتجاهله.. الجوع المستمر قد يكون علامة على مشكلة صحية خفية
لا تتجاهله.. الجوع المستمر قد يكون علامة على مشكلة صحية خفية

بلايستيشن متحرك.. أستون مارتن تطلق أغرب سيارة في العالم

أستون مارتن فالكيري
أستون مارتن فالكيري
أستون مارتن فالكيري

إزالة 20 حالة تعد على املاك الدولة والاراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد