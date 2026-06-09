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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب : إعادة إعمار إيران مقابل نصف نفطها .. والنصر الكامل يقترب

دونالد ترامب
دونالد ترامب
القسم الخارجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ميزان القوة هو العامل الحاسم في أي مواجهة مع إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة تمتلك "كل عناصر القوة"، ومقترحاً حصول واشنطن على نصف إنتاج النفط الإيراني مقابل المشاركة في إعادة إعمار البلاد إذا تعرضت بنيتها التحتية للدمار.

وخلال مقابلة مع شبكة إيه بي سي نيوز، أوضح ترامب رؤيته للأزمة قائلاً: "الأمر بسيط جداً، الطرف الأقوى هو من ينتصر، ونحن نمتلك القوة كاملة".

ووجه ترامب تحذيراً شديد اللهجة إلى طهران، معتبراً أن الفشل في التوصل إلى اتفاق قد يقود إلى سيناريوهات مدمرة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة قادرة على استهداف بنية تحتية واسعة النطاق داخل إيران إذا تصاعدت الأزمة.

كما استعاد الرئيس الأمريكي حديثه السابق عن امتلاك الجيش الأمريكي خططاً تمكنه من شل مرافق حيوية إيرانية خلال ساعات، تشمل الجسور ومحطات الكهرباء ومنشآت البنية التحتية الرئيسية.

وعند سؤاله حول إمكانية مساهمة واشنطن في إعادة إعمار إيران بعد أي مواجهة محتملة، أجاب بالإيجاب، مستشهداً بخطة مارشال التي أسهمت في إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، لكنه أضاف شرطاً لافتاً بقوله: "سنساعد، لكننا سنحصل على نصف نفطهم".

وتأتي هذه التصريحات وسط تقديرات تشير إلى أن كلفة إعادة إعمار الأضرار التي لحقت بإيران قد تتجاوز تريليون دولار، في ظل تعرض منشآت نفطية وخطوط أنابيب ومطارات وجسور لأضرار كبيرة خلال التصعيد الأخير.

وفي سياق متصل، أعلن ترامب خلال تجمع انتخابي دعماً للسيناتور الجمهوري ليندسي جراهام أن الولايات المتحدة ستعلن "انتصاراً كاملاً" على إيران خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مؤكداً أن ذلك سينعكس على استقرار أسواق الطاقة وتراجع أسعار النفط.

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