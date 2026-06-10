انطلاق القوافل التعليمية المجانية لطلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد

أكّدت حنان مجدى محافظ الوادي الجديد، انطلاق القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، والتي يحاضر بها نخبة من أكفأ الخبراء ومقدمي البرامج التعليمية المتخصصة، بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، والتي تعقد على مدار يومي الأربعاء والخميس 10 - 11 يونيو الجاري؛ لدعم الطلاب وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة



وأوضح الدكتور إبراهيم قناوي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن المحاضرات تم تنظيمها بإدارة الداخلة التعليمية وسط حضور طلابي مكثف وبثها رقميًا عبر برنامج Teams لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، لتحقيق أقصى استفادة والوصول لكافة الطلاب بالمراكز والمناطق النائية.