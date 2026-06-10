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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الفريق قاصد محمود: حادثة سقوط أباتشي الأمريكية فوق هرمز غريبة وغير منطقية

مضيق هرمز
مضيق هرمز
البهى عمرو

علق الفريق قاصد محمود، نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني السابق، على سقوط مروحية "أباتشي" الأمريكية فوق مضيق هرمز، قائلا إنه من غير المعتاد أن يحدث مثل هذا في ظل وجود حصار بحري أمريكي، وحاملات طائرات عملاقة، ومنظومات دفاع جوي متطورة جدًا، وأنظمة رادار على أعلى مستوى، وفي مثل هذه البيئة الأمنية المشددة، من غير المنطقي أن تنجح طائرة مسيّرة في التحليق والوصول إلى هدف عسكري مثل مروحية "أباتشي" مسلحة ومحمية بأنظمة حماية ورادار، ثم تصطدم بها، هذا أمر غريب بكل معنى الكلمة.

وأضاف محمود، خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن إيران — في تقديره — ليست في وضع يسمح لها بخرق هذا المستوى من التحصين العسكري أو تنفيذ اختراق بهذه الدقة داخل هذا النطاق المحمي، كما أنها في هذه المرحلة ليست في وارد التصعيد العسكري المباشر أو خلق بيئة مواجهة مفتوحة، خاصة في ظل وجود مفاوضات ومحاولات للوصول إلى تفاهمات، حتى وإن كانت في مراحلها الأخيرة، ثم إن إيران عادة ما تُظهر وتعلن عن أي نجاح عسكري تحققّه، وبالتالي فإن صمتها في هذه الحالة يثير علامات استفهام.

وأشار إلى نقطة أخرى مهمة، وهي أن الطائرات المسيّرة في إيران تتبع للجيش الإيراني، وليست للحرس الثوري، بينما الحرس الثوري هو المسئول غالبًا عن الصواريخ، والجيش الإيراني عادة ما يُنظر إليه باعتباره أقل حدّة وأقل تصعيدًا من الحرس الثوري، ومع ذلك، تبقى الحادثة غريبة جدًا بكل المقاييس.

الجيش الأردني الجيش الأردن أباتشي مضيق هرمز

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