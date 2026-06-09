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ترامب: إيران أسقطت إحدى مروحياتنا المتطورة خلال دورية فوق مضيق هرمز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: إيران أسقطت إحدى مروحياتنا المتطورة خلال دورية فوق مضيق هرمز

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران أسقطت مروحية أمريكية متطورة أثناء تنفيذها مهمة دورية فوق مضيق هرمز، في تطور جديد يزيد من حدة التوتر في المنطقة التي تشهد تصعيدًا عسكريًا متواصلاً منذ أشهر بين الولايات المتحدة وإيران وحلفائهما الإقليميين.

وجاءت تصريحات ترامب عقب تقارير تحدثت عن سقوط مروحية هجومية أمريكية من طراز "أباتشي" قرب مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم. وقال الرئيس الأمريكي إن المروحية كانت تنفذ مهمة مراقبة اعتيادية عندما تعرضت للاستهداف، مؤكدًا أن طاقمها نجا من الحادث وتم إنقاذه لاحقًا بواسطة قوات أمريكية.

وكانت تقارير أولية قد أفادت بسقوط المروحية في ظروف غير واضحة بالقرب من السواحل العمانية المطلة على المضيق. 

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أن فردي الطاقم تم انتشالهما خلال ساعات من وقوع الحادث وهما في حالة مستقرة، فيما بدأت الجهات العسكرية المختصة تحقيقًا لتحديد الأسباب الدقيقة لسقوط الطائرة.

ورغم تصريحات ترامب التي حمّلت إيران مسؤولية الحادث، فإن مسؤولين أمريكيين لم يصدروا في الساعات الأولى تأكيدًا رسميًا بأن المروحية أُسقطت بنيران إيرانية. وأشارت تقارير إعلامية أمريكية، من بينها صحيفة نيويورك تايمز ووكالة رويترز، إلى أن التحقيقات كانت لا تزال جارية لمعرفة ما إذا كانت المروحية تعرضت لإطلاق نار معادٍ، أو واجهت عطلاً فنياً، أو سقطت نتيجة ظروف تشغيلية أخرى.

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