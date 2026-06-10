قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من أوروجواي إلى المكسيك.. هل تواصل الأرض ابتسامتها لأصحابها في افتتاح كأس العالم؟
مفاجأة للعديد من الأشخاص .. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يوميًا؟
2000 جنيه حافز إثابة لرؤساء لجان ومراقبي إمتحانات الدبلومات الفنية و1000 للملاحظين
شرطة كتالونيا تكشف خطتها لمواجهة خطاب الكراهية.. ومرصد الأزهر: خطوة لصون السلم المجتمعي
عيار 21 يسجل 6440 جنيه والدولار بـ 52.19 جنيها.. أخبار تهمك اليوم
صبري نخنوخ يوقع قرار التحفظ على أمواله أمام نيابة القاهرة الجديدة
كيلو الطماطم بـ26 جنيها والبصل بـ13 جنيها.. أسعار الخضروات اليوم في الأسواق
الرئيس السيسي: مصر مستعدة لدعم عملية التنمية في الكونغو
ترامب يوجه بشن ضربات جديدة لمواقع الطاقة والجسور في إيران
الجامعة العربية تدين العدوان الإيراني على الكويت والبحرين والأردن
ترامب: اقتربنا من شن هجمات جديدة على محطات طاقة وجسور إيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

يوم الصحفي.. البلشي: 30 عامًا على الانتصار في معركة الحرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أصدر نقيب الصحفيين خالد البلشي بيانا بمناسبة يوم الصحفى.

جاء نص البيان : كل عامٍ وأنتم بخير، في واحدٍ من أهم أيام الصحافة المصرية، اليوم الذي اختارته الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين؛ ليكون عيدها السنوي لحرية الصحافة، ويومًا للصحفي المصري، وهو يوم 10 يونيو ذكرى جمعية الكرامة عام 1995م. فكل عامٍ ونحن معًا على درب الدفاع عن الصحافة وحريتها، وحقوق الجماعة الصحفية مستمرون. 

في مثل هذا اليوم قبل 30 عامًا، انتصرت إرادة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بعد ملحمة مقاومة استمرت لعام كامل حتى إسقاط القانون رقم (93) لسنة 1995م، الذي أطلق عليه الصحفيون "قانون اغتيال حرية الصحافة وحماية الفساد"، وانتهت المعركة بانتصار إرادة الصحفيين وإصدار قانون تنظيم الصحافة رقم (96) لسنة 1996م. 

فكل التحية لصانعي هذا اليوم المجيد، وتحية خاصة لمجلس 1995م، الذي اتخذ قراره التاريخي في اجتماعه الطارئ يوم 29 مايو عقب إقرار القانون المشبوه، بالدعوة للجمعية العمومية في 10 يونيو. وتحية لجموع الصحفيين، الذين خاضوا معركة الدفاع عن المهنة والحرية، وحق المواطن في المعرفة. 

وتحية للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، التي جمعها الدفاع عن حقنا، وحق المواطنين جميعًا في صحافة حرة تليق بنا. 

زميلاتي وزملائي وأساتذتي،،، 

تحل علينا الذكرى الثلاثين للانتصار بينما تتراجع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمَن صنعوا هذا النصر، ومن منطلق إيماننا المطلق بأن كرامة الصحفي وحقه في العيش الكريم لا ينفصلان عن حريته، وأن ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لممارسي المهنة هو أحد السبل لنيل هذه الحرية، وأنهما يشكلان مسارًا واحدًا يكمل كل منهما الآخر، فإنني أدعو لعقد مؤتمر عام عنوانه "الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين والحق في أجر عادل"، ولتكن بداية الإعداد من اليوم.

إننا لا نستهدف أحدًا، ولكننا نمد أيدينا لكل الأطراف.. مؤسسات الدولة، المؤسسات الصحفية، والهيئات الصحفية، لنتعاون معًا من أجل الحصول على حقنا وحق أصحاب مهنة الدفاع عن الحقوق.. ندرك أن البداية صعبة والطريق طويل، ولكن دعونا نبدأ الإعداد من الآن.. حملات حول الوضع الذي وصلنا إليه، وشرح ما آل إليه حالنا.. تدوين حول مطالبنا.. حملات لطرق أبواب الصحف والمؤسسات تستمع إليكم وصولًا إلى عقد المؤتمرالعام، وليكن موعده المقترح خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين. 

إن الاحتفال بالذكرى الثلاثين ليوم الصحفي سيبقى دائمًا فرصة لطرح قضايانا ومطالبنا ومناقشة كل قضايا المهنة.

ومن هذا المنطلق، أوجه الدعوة لجموع الصحفيين للمشاركة في الإعداد للمؤتمر؛ دفاعًا عن حقوقنا الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن أداء الصحفيين لدورهم في المجتمع. 

زملائي وزميلاتي 

لقد جاءت نتائج استبيان المؤتمر العام السادس حول الأوضاع المالية والاجتماعية للصحفيين؛ لتكشف حقائق مفزعة، وهي أن أكثر من 72% من الصحفيين يعيشون على أقل من الحد الأدنى للأجور، أما التفاصيل فهي أشد خطورة:

أ‌- 13,1% من الصحفيين لا يحصلون على أى أجر.

ب‌- 7,1% من الصحفيين يحصلون على أجر أقل من 1000 جنيه شهريًا.

ت‌- 18,9% من الصحفيين يحصلون على أجر أقل من 3000 جنيه شهريًا.

ث‌- 32,7% من الصحفيين يحصلون على أجر أقل من 6000 جنيه شهريًا.

ج‌- 28,2% من الصحفيين يزيد أجرهم على 6000 جنيه شهريًا.

لذلك نمد أيدينا لكل المؤسسات التي رفعنا لها مخرجات المؤتمر العام، لإصلاح هذا الوضع، ولنتعاون جميعًا من أجل تحسين أوضاع المهنة وممارسيها تنفيذا لتوصيات المؤتمر والتي تم إقرار نتائجها من خلال لجنة تطوير الإعلام.

الزملاء الأعزاء،،، 

لا يسعني في هذا اليوم المجيد إلا أن أتذكر زملاءً يدفعون ثمن هذه الأوضاع مضاعفًا وهم المتعطلون عن العمل، وكذلك زملاؤنا المؤقتون ومعركتهم من أجل التعيين بعد 14 عامًا من العمل في أوضاع شديدة الصعوبة، والآن تتعطل سبل تحقيق حلمهم.

أساتذتي وزملائي،،، 

ونحن نستلهم وقائع ثورة الصحفيين المجيدة في مواجهة قانون اغتيال الصحافة، لا يمكن أن ننسى مطالب الجماعة الصحفية بإطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين، وكذلك المحبوسون على ذمة قضايا الرأي. 

في ذكري معركة القانون لا ننسى أيضًا مطالبنا بإقرار قانوني حرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر .

مرة أخرى، تحية تقدير وإجلال لمَن صنعوا هذا اليوم، وندعوكم للمشاركة معنا في تكريم مجلس الانتصار في احتفالنا هذا العام بيوم الصحفي والمقرر عقده الثلاثاء القادم، 16 يونيو.

تحية لكل مَن تركوا لنا يومًا نحتفي به، ويجمعنا على صعيد المهنة والحرية.

نقيب الصحفيين خالد البلشي يوم الصحفى الصحافة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف

قرار صادم من كاف قبل المونديال.. عقوبة مفاجئة على مدافع منتخب مصر تثير الجدل

علي محمد علي

خليهم يسامحوني.. تفاصيل مأساوية لشاب أنهى حياته بعد النصب عليه وتعثر سداد ديونه

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

الدواجن

انخفاض 9 جنيهات في الكيلو .. أسعار الدواجن تُفاجئ المُستهلكين اليوم

الشاب المتطوع

بمجهود فردي.. شاب يغلق فتحات سور كوبري جامعة القاهرة حفاظًا على أرواح المواطنين|صور

صلاح محسن

«قالولي معندناش مهاجم ولازم ترجع».. صلاح محسن يكشف عن كواليس حديثه مع لاعبي الأهلي الحاليين

خالد الغندور

خالد الغندور يفتح النار: الأهلي يرفض الكارت الذهبي محليًا ويتمسك به قاريًا

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 10-6-2026

ترشيحاتنا

حسين فهمى وعبد العزيز مخيون

حسين فهمي ناعيًا عبد العزيز مخيون: مسيرة فنية خالدة وبصمة راسخة في الوجدان

عبد العزيز مخيون

رشوان توفيق يكشف تفاصيل صداقته مع الراحل عبد العزيز مخيون.. خاص

مني زكي

فبركت صورا لها.. منى زكي ترفض التصالح| القصة الكاملة

بالصور

مفاجأة للعديد من الأشخاص .. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يوميًا؟

مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟
مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟
مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟

فستان لافت.. عبير صبري تستعرض جمالها

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

ليس الليمون فقط .. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي

ليس الليمون فقط.. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي
ليس الليمون فقط.. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي
ليس الليمون فقط.. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي

وفاة عبد العزيز مخيون.. أكتشف سبب المرض والأعراض تشبه نزلة البرد

بعد وفاة عبد العزيز مخيون.. أكتشف السبب مرض بدأ بأعراض تشبه نزلة البرد وانتهى بمضاعفات خطيرة
بعد وفاة عبد العزيز مخيون.. أكتشف السبب مرض بدأ بأعراض تشبه نزلة البرد وانتهى بمضاعفات خطيرة
بعد وفاة عبد العزيز مخيون.. أكتشف السبب مرض بدأ بأعراض تشبه نزلة البرد وانتهى بمضاعفات خطيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد