انعقاد الجمعية العمومية لاعتماد الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027 لشركة التمساح

عُقدت الجمعية العمومية لاعتماد الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027 لشركة التمساح لبناء السفن إحدى شركات هيئة قناة السويس ، برئاسة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وبحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس هيئة قناة السويس والدكتور مهندس عبد الحكيم زكريا مدير إدارة الشركات و مديري إدارات هيئة قناة السويس و رؤساء الأجهزة الرقابية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموازنة العامة ومناقشة مستهدفات العام المالي الجديد، في إطار دعم خطط التطوير وتعزيز كفاءة الأداء وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية، بما يتوافق مع رؤية الهيئة نحو مواصلة مسيرة النجاح والريادة.

وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.